إقصاء مشجع في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (د ب أ)

شهدت مباراة الألماني ألكسندر زفيريف أمام الإيطالي جانيك سينر، ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، إقصاء مشجع من المدرجات، بسبب محاولته تشتيت تركيز زفيريف.

وحدد الحكم كيوثافونج هوية الرجل في الاستراحة التالية، وساعده في ذلك إشارة بعض المشجعين إليه، وفي المجموعة الرابعة، توقف اللعب لدى قيام أفراد الأمن بإقصاء ذلك الشخص من المدرجات، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قيام المشجعين بالتصفيق خلال إقصاء ذلك الشخص، وانتهت المباراة بفوز زفيريف وتأهله إلى دور الثمانية، حيث حسم المواجهة عبر المجموعة الخامسة. ويتنافس زفيريف على بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، مع النجم الإسباني كارلوس زفيريف «حامل اللقب».