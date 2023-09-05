الأربعاء 6 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

إقصاء مشجع في «فلاشينج ميدوز»!

إقصاء مشجع في «فلاشينج ميدوز»!
5 سبتمبر 2023 12:34

 
نيويورك (د ب أ) 

شهدت مباراة الألماني ألكسندر زفيريف أمام الإيطالي جانيك سينر، ضمن منافسات الدور الرابع ببطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز»، إقصاء مشجع من المدرجات، بسبب محاولته تشتيت تركيز زفيريف. 

أخبار ذات صلة
ألمانيا توقف مغامرة لاتفيا في «مونديال السلة»
400 لاعب في دبي لأكاديميات التنس

وحدد الحكم كيوثافونج هوية الرجل في الاستراحة التالية، وساعده في ذلك إشارة بعض المشجعين إليه، وفي المجموعة الرابعة، توقف اللعب لدى قيام أفراد الأمن بإقصاء ذلك الشخص من المدرجات، وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قيام المشجعين بالتصفيق خلال إقصاء ذلك الشخص، وانتهت المباراة بفوز زفيريف وتأهله إلى دور الثمانية، حيث حسم المواجهة عبر المجموعة الخامسة. ويتنافس زفيريف على بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، مع النجم الإسباني كارلوس زفيريف «حامل اللقب».

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
عبدالله العويس
ثقافة
الشارقة تحتفي بـ«الأدب الموريتاني» و«الشعراء المغاربة»
اليوم 19:40
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
اليوم 19:23
حمدان بن محمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة دبي
الإمارات
حمدان بن محمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة دبي
اليوم 18:46
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©