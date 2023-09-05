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الرياضي

«دولي الجودو» يوافق على إقامة بطولتي «المحاربين القدامى» و«الكاتا»

محمد بن ثعلوب الدرعي
5 سبتمبر 2023 13:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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وافق الاتحاد الدولي للجودو على إقامة بطولتي المحاربين القدامى والكاتا، على هامش بطولة أبوظبي «جراند سلام»، بصالة «أرينا مبادلة»، في مدينة زايد الرياضية من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للألعاب القتالية 2023، وينظمها اتحاد الجودو.
وكشف محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، عقب تسلمه الموافقة النهائية من «دولي الجودو»، عن إقامة البطولتين، بجانب بطولة أبوظبي، 28 و29 أكتوبر المقبل بالنسبة لـ «الكاتا»، ومن 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، بالنسبة لبطولة «المحاربين القدامى»، وذلك عقب بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو مباشرة وبنفس الصالة، وتقدم للمشاركة في بطولة «الكاتا» حتى الآن 8 دول عبر موقع الاتحاد الدولي، بينما تقدم لبطولة أبوظبي للمحاربين القدامى 191 لاعباً ولاعبة من 27 دولة، وأقيمت آخر بطولة لـ «المحاربين» في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 700 لاعب ولاعبه، تتراوح أعمارهم بين 38 و78 عاماً.
وقال ابن ثعلوب إن إقامة بطولة «المحاربين القدامى» للجودو، رسالة إلى كافة الأعضاء المخضرمين الذين تركوا اللعب لعامل السن أو الإصابة، والعودة بعد التأهيل الطبي، لمزيد من التعارف، وتجديد ذكريات اللقاءات السابقة، وإعادة أجواء الفرح والفكاهة الطيبة التي تميز أيضاً حركة قدامى المحاربين، كما تمثل نوعاً من الترويج السياحي لإمارات التسامح والمحبة، على أمل أن تكون نسخة استثنائية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمحاربين القدامى التي أبدت سعادتها بإقامة تلك البطولة «التنافسية الممتعة» في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي.

الإمارات
أبوظبي
الجودو
محمد بن ثعلوب
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