«الفرسان» يستعيد خدمات جميل



مراد المصري (دبي)



عاد شباب الأهلي إلى التدريبات، تحضيراً لعودة «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعدما نال الفريق قسطاً وافراً من الراحة، في ظل تأهله المباشر إلى ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وعدم خوضه الدور الأول.

وشهدت التدريبات بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش انتظام اللاعبين، من أجل العمل على رفع الجاهزية البدنية، فيما يخوض «الفرسان» مباراتين وديتين، الأولى أمام عجمان يوم الجمعة المقبل، والثانية مع كيرلا بلاسترز 15 سبتمبر الجاري.

وجاءت انطلاقة الفريق خلال الموسم الحالي إيجابية، بعدما حقق «الفرسان» الفوز في أول مباراتين على حساب عجمان وخورفكان، ليتقاسم صدارة الدوري مع العين والوصل.

وشهدت التدريبات مشاركة أحمد جميل، الذي يواصل إكمال برنامجه التأهيلي، من أجل العودة إلى الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي، حيث قام الفريق بالترحيب به ومساندته للعودة أقوى.

واستغل الحساب الرسمي لشباب الأهلي فترة التوقف، لإبراز المبادرات المجتمعية والإنسانية التي يشارك فيها «الفرسان»، وآخرها تلبية فيدريكو كارتابيا أمنية الطفل سلطان نجل حارس شباب الأهلي السابق عبيد الطويلة، عندما فاجأه بالزيارة في مستشفى الجليلة للأطفال، وقام بتسليمه قميص النادي، متمنياً له الشفاء العاجل، ووعد كارتابيا بإهدائه أول هدف يسجله.

وسبق أن تعاون النادي مع القيادة العامة لشرطة دبي، في فيديو توعوي حول أهمية الالتزام بالاحتياطات اللازمة أثناء قيادة السيارات.