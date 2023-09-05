«الأبيض الأولمبي» يواجه «التنين» في «ضربة البداية»

معتصم عبدالله (دبي)



يقص منتخبنا الأولمبي في الساعة الثالثة و35 دقيقة عصر الأربعاء، مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024، بلقاء الصين «المستضيف»، على استاد داليان سويووان الرياضي في مدينة داليان الواقعة جنوب مقاطعة لياونينج الصينية، ضمن «الجولة الأولى» للمجموعة السابعة، والتي تشهد أيضاً مواجهة الهند وجزر المالديف على استاد مجمع داليان الرياضي.

ويرفع «الأبيض الأولمبي» شعار «التأهل الخامس» إلى النهائيات القارية، التي شهدت مشاركته في نسخ 2014 «عُمان»، 2016 «قطر»، 2020 «تايلاند»، 2022 «أوزبكستان»، مقابل فشل وحيد في التأهل إلى نهائيات نسخة الصين 2018، بعد احتلاله وصافة ترتيب «المجموعة الرابعة»، والتي ضمت إلى جانبه أوزبكستان، لبنان، والنيبال، حيث اكتفى بحصد 6 نقاط، خلف «الأوزبكي» المتصدر برصيد 9 نقاط.

وتشهد رحلة التصفيات التي تقام على مدار أسبوع من 6 إلى 12 سبتمبر الجاري، مشاركة 42 منتخباً، من أجل التأهل إلى النهائيات، والانضمام إلى قطر البلد المُضيف لمنافسات البطولة العام المقبل 2024، وقسمت المنتخبات المشاركة على 11 مجموعة «9 مجموعات من 4 منتخبات، ومجموعتان من 3 منتخبات»، وتُلعب التصفيات بنظام التجمع في شكل دوري من دور واحد.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ11، لتنضم إلى قطر الذي تأهل تلقائياً، لكونه يمثل الدولة المضيفة، وذلك في نهائيات النسخة السادسة من البطولة القارية، والمقرر إقامة منافساتها من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024.

وخضع «الأبيض الأولمبي» تحت قيادة مدربه الإسباني دينيس دا سيلفا، لبرنامج إعداد مطول على مدار الشهور الماضية، وشارك خلال التحضيرات لانطلاق التصفيات، في منافسات البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية بالدوحة في مارس 2023، حيث حصد الوصافة، بفوزه على منتخب قطر «المضيف» 1-0، قبل أن يتفوق في الجولة الثانية على حساب فيتنام 4-0، ليعود ويخسر في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني أمام كوريا الجنوبية 0-3.

وشارك منتخبنا الأولمبي في محطة الإعداد الثانية، في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً بالعراق، في يونيو الماضي، وودعها مبكراً من الدور الأول، بالخسارة في مباراتين على التوالي أمام الأردن 1-2، والعراق «المضيف» 0-3، ليعود ويقيم بعدها معسكراً إعدادياً بالنمسا، قبل انطلاق الموسم الحالي 2023- 2024، بالتزامن مع معسكر المنتخب الأول.

ويعول «الأبيض الأولمبي» على 11 من عناصر القوة والخبرة في تشكيلته الأساسية، بقيادة حارب عبدالله «شباب الأهلي»، وسلطان عادل «اتحاد كلباء»، محمد عباس «العين»، الذين سبق لهما تمثيل المنتخب الأول، بجانب عناصر الخبرة الأخرى ممن سبق لهم المشاركة مع الأولمبي في نهائيات النسخة الماضية لكأس آسيا تحت 23 في أوزبكستان 2022، ممثلين في أحمد محمود، راكان وليد، زايد الزعابي «الجزيرة»، عيسى خلفان «العين»، محمد عبدالرحمن «النصر»، ياسر حسن «اتحاد كلباء»، عبدالعزيز البلوشي «الوحدة»، فهدر بدر «الإمارات».

وتضم قائمة الأولمبي في مشوار التصفيات الحالية 26 لاعباً، وتشمل إلى جانب عناصر الخبرة الـ 11، أحمد فوزي، نواف الحارثي «الجزيرة»، خالد توحيد، حمد فهد «الشارقة»، وليد راشد «اتحاد كلباء»، مايد الطنيجي، عبدالله عباس، علي عبدالعزيز «النصر»، سلطان البدواوي «شباب الأهلي»، عبدالله عبدالعزيز «عجمان»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، إسماعيل الزعابي «البطائح»، حمدان عبدالرحمن «حتا»، خميس المنصوري «بني ياس».

أبرز محطات الإعداد

22 إلى 26 مارس 2023: البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية «قطر»

14 إلى 16 يونيو 2023: بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً

سبتمبر 2023: معسكر إعدادي بالنمسا



