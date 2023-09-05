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الرياضي

جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام

جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
5 سبتمبر 2023 11:19

 
لندن (د ب أ) 

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، انتقال لاعبيه دافينسون سانشيز وتانجي ندومبيلي إلى جالطة سراي التركي.
ورغم أن سوق الانتقالات في إنجلترا أغلقت يوم الجمعة الماضي، فلا تزال فترة الانتقالات مستمرة في دول أخرى بأوروبا، وقد تحرك جالطة سراي لضم اللاعبين، ولم يمانع توتنهام في الاستغناء عنهما. 

وينضم ندومبيلي إلى جالطة سراي بعقد إعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي.
أما سانشيز، الذي شارك مرتين تحت قيادة آنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام، فقد انتقل إلى الفريق التركي بعقد نهائي.
ويشكل رحيل الثنائي دفعة لبوستيكوجلو الذي كشف أكثر من مرة عن رغبته في تقليص القائمة المتضخمة للاعبي الفريق الأول، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا». 

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ويحقق ندومبيلي هدفه في المشاركة بدوري أبطال أوروبا عبر الانضمام إلى جالطة سراي، وذلك في ثالث إعارة للاعب توتنهام الذي انضم إليه عام 2019.
وكان الفرنسي الدولي ندومبيلي قد حصل على فرصة إحياء مسيرته مع توتنهام لدى تولي بوستيكوجلو منصب المدير الفني، لكنه تعرض لإصابة في الكاحل خلال الاستعدادات للموسم، ثم أثار مشكلات تتعلق بالالتزام بالمواعيد، ليمنح المدرب الأسترالي الضوء الأخضر لرحيله. 

أما سانشيز، فينضم إلى جالطة سراي في صفقة قيمتها 15 مليون يورو «2. 16 مليون دولار»، وذلك بعد أن قضى ستة أعوام ضمن صفوف توتنهام. 

وشارك لاعب قلب الدفاع الكولومبي سانشيز في 207 مباريات مع توتنهام الذي انضم إليه قادماً من أياكس الهولندي.

الدوري الإنجليزي
توتنهام
تركيا
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