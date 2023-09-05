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الرياضي

راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!

راموس: «وصية» أعادتني إلى إشبيلية!
5 سبتمبر 2023 11:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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قدم الإسباني «المخضرم» سيرجيو راموس «37 عاماً» اعتذاره الشديد لجماهير إشبيلية لرحيله عن النادي قبل 18عاماً، وانتقاله إلى ريال مدريد، معترفاً في أول حديث للموقع الرسمي للنادي، بأنه أخطأ، ويريد أن يعتذر لكل مشجع شعر بإهانة من أشياء ربما يكون ارتكبها وقتها.
وأضاف: أنا الآن في بيتي، ونحن هنا في مركب واحد، لأننا أسرة واحدة، وأتيت لكي أقدم أقصى ما عندي، من أجل النادي الذي شهد بداياتي، إنه يوم خاص جداً بالنسبة لي، لأنني عدت إلى بيتي، وأنتظر بلهفة وشوق ارتداء القميص الذي يحمل شعار النادي، والمشاركة في المباريات.
بدأ راموس الملقب بـ «الماتادور» مسيرته الاحترافية في إشبيلية موسم 2003-2004، واستمر لأقل من موسمين، ورحل إلى ريال مدريد في بداية 2005-2006، وشارك وقتها في 49 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف.
وفي تصريحاته للصحافة الإسبانية، قال راموس: العودة إلى إشبيلية «دين» ألتزم به أمام جدي ووالدي، وجميع جماهير النادي، نعم انتظرت هذا اليوم منذ فترة.
وكان أمام راموس عروض من أندية سعودية وتركية وبراتب ضخم، خاصة من اتحاد جدة السعودي الذي عرض عليه راتباً مغرياً، وكانت الصفقة في طريقها للحسم، ولكنه فضل في نهاية المطاف العودة إلى بيته الأول، بعد 18عاماً من الرحيل، ووافق على تخفيض راتبه.
يملك راموس المولود في 30 مارس 1986، مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم، وبوجه خاص خلال الفترة التي أمضاها في ريال مدريد، والتي امتدت لأكثر من 15عاماً، حيث لعب 469 مباراة، وسجل 72هدفاً، وفاز خلالها بالعديد من الألقاب والبطولات، وكان قائداً للفريق لسنوات طويلة حتى رحيله عام 2021، بينما لم يلعب راموس مع باريس سان جيرمان إلا 45 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف.
وتخرج راموس في أكاديمية إشبيلية للشباب، وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في الدوري «الليجا» أول فبراير 2004، بينما لعب في الموسم التالي41 مباراة، وأسهم في تأهل فريقه إلى كأس الاتحاد الأوروبي، التسمية القديمة للدوري الأوروبي «يوروبا ليج». ولعب راموس لمنتخبات الشباب تحت 16 و17 و19و21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول من 2005 إلى 2022.

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