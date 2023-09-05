ميدفيديف يتألق في «التوقيت المبكر»!



نيويورك (رويترز)

بعد خوضه مباراتين في وقت متأخر من الليل، في فلاشينج ميدوز، حسم دانييل ميدفيديف المصنف الثالث أخيراً مباراة في وقت «مبكر»، بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينو 2-6 و6-4 و6-1 و6-2، ليصعد لدور الثمانية في بطولة أميركا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة في خمس سنوات.

وجاءت مباريات الروسي ميدفيديف في وقت متأخر من الليل في أميركا المفتوحة، حيث بدأت مباراتاه السابقتان في يوم، وانتهت في وقت مبكر من اليوم التالي، ولكن بعد بداية بطيئة ارتقى بأدائه، ليتغلب على منافسه الأسترالي دي مينو «المصنف 13».

وقال ميدفيديف: «شعرت أنه لا يمكن أن يخسر المجموعة الأولى، لم أكن على ما يرام أكثر من اللازم، شعرت وكأنه يلعب على أعلى مستوى، وقلت إنه يحطمني بالفعل الآن وهذا كان سبب النتيجة، تحويل نتيجة مباراة كهذه يمنحك دائماً شعوراً رائعاً، هذا يمنحك الكثير من الثقة في المباريات المقبلة».

ودخل ميدفيديف، بطل 2021، المباراة، وهو متقدم في المواجهات المباشرة 4-2، لكن اللاعب الأسترالي فاز بآخر مباراتين، بما في ذلك انتصاره في دور الثمانية بمجموعات متتالية في بطولة كندا المفتوحة.

وبدا أن دي مينو في طريقه للفوز بمباراته الثالثة على التوالي، بعد حسمه المجموعة الأولى على ملعب لويس أرمسترونج، قبل أن يستعيد ميدفيديف مستواه المعروف.

وبدأ اللاعب الروسي أخيراً في التحكم في اللعب، وكسر إرسال منافسه ليفوز بالمجموعة الثانية وكثف ضغطه في الثالثة ليعزز تقدمه، قبل أن يحقق فوزاً مريحاً.

ويلتقي ميدفيديف في دور الثمانية مع مواطنه أندريه روبليف الأب الروحي لابنته.

وقال ميدفيديف: «أعتقد أننا حقاً صديقان مقربان. تربطنا علاقة رائعة، أن يكون لديك صديق مثله أمر رائع، لكن في الملعب كل منا يريد الفوز، لن نصبح أصدقاء لمدة يومين».

وتغلب روبليف على جاك دريبر آخر بريطاني في البطولة 6-3 و3-6 و6-3 و6-4، ليبلغ دور الثمانية، قبل أن يعود للتفكير في طريقة لتجاوز عقبة ميدفيديف.

وخسر ميدفيديف في دور الثمانية في نيويورك ثلاث مرات، حيث تعثر أمام رافائيل نادال عام 2017 وميدفيديف نفسه عام 2020 وفرنسيس تيافو العام الماضي.