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الرياضي

جريليش وأرنولد خارج «الأسود الثلاثة»

جريليش وأرنولد خارج «الأسود الثلاثة»
5 سبتمبر 2023 10:36

 
لندن (رويتر) 

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غياب جاك جريليش مهاجم مانشستر سيتي، وترينت ألكسندر-أرنولد لاعب وسط ليفربول عن مباراتين لإنجلترا في سبتمبر الجاري بسبب الإصابة.
ووصل الثنائي إلى مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم في سانت جورج بارك، لكنهما انسحبا بعد ذلك من تشكيلة إنجلترا، بعد خضوعهما لفحوصات لتقييم إصابات تعرضا لها قبل المعسكر.
وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن المدرب جاريث ساوثجيت لن يضيف المزيد من اللاعبين إلى التشكيلة التي أعلنها يوم الخميس الماضي.
ويواجه منتخب إنجلترا نظيره الأوكراني في بولندا يوم السبت في تصفيات بطولة أوروبا 2024، قبل السفر إلى جلاسجو لمواجهة اسكتلندا ودياً بعدها بثلاثة أيام.
وتتصدر إنجلترا المجموعة الثالثة، برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بفارق ست نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني. 

منتخب إنجلترا
جاك جريليش
ترينت ألكسندر أرنولد
مانشستر سيتي
ليفربول
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