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الرياضي

بيلسا يستبعد «المخضرمين» من أوروجواي!

بيلسا يستبعد «المخضرمين» من أوروجواي!
5 سبتمبر 2023 10:34

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


فضل الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لأوروجواي، عدم الاعتماد على «النجمين الكبيرين» أدينسون كافاني ولويس سواريز، خلال المباراتين القادمتين للمنتخب أمام تشيلي والإكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى «مونديال 2026»، بينما وقع اختياره على مانويل أوجارتي لاعب باريس سان جيرمان.
ويعتبر كافاني وسواريز اللذين يبلغان 36 عاماً، أفضل هدافين في تاريخ الكرة الأوروجويانية، حيث سجل الأول 68 هدفاً، والثاني 58هدفاً، بينما لعب الأول 136مباراة دولية، والثاني 132 مباراة. 

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ويلعب كافاني حالياً لبوكا جونيورز في الأرجنتين، بينما ينشط سواريز في البرازيل مع جريميو بورتو أليجري.
وشهد كافاني أفضل سنوات لعبه في باريس سان جيرمان، بينما تألق سواريز مع برشلونة، إلى جوار صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحققا معاً أهم الإنجازات لـ «البارسا».
وخلت القائمة التي اختارها بيلسا، من نجمين مخضرمين آخرين، هما فيرناندو موسلير «37عاماً» حارس جالطة سراي التركي، بسبب الإصابة، وسيباستيان كواتيس «32 عاماً» مدافع سبورتنج لشبونة البرتغالي.
ويواجه أوروجواي منتخب التشيلي يوم الجمعة في مونتيفيديو، وينتقل إلى كيتو للقاء الإكوادور 12سبتمبر الجاري.

تصفيات كأس العالم
أوروجواي
إدينسون كافاني
لويس سواريز
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