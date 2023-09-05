أنس جابر تستسلم أمام «الجسد المنهك» في «فلاشينج ميدوز»!

نيويورك (أ ف ب)



لحقت التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالمياً، ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة، بالبولندية إيجا شفيونتيك الأولى و«حاملة اللقب» خارج بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب «فلاشينج ميدوز»، بخسارتها أمام الصينية كينوين جينج 2-6 و4-6 في ثمن النهائي، وكانت شفيونتيك جرِّدت من لقبها بخسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و3-6 و1-6.

وصمدت التونسية «29 عاماً»، والتي بلغت أيضاً المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عامي 2022 و2023، في الأدوار الثلاثة الأولى التي لم تظهر خلالها بمستواها المعهود، بسبب و«عكة صحية» وتعب جسدي، حيث تخطتها بصعوبة، قبل أن تعجز عن مواصلة مشوارها ومقارعة الصينية الواعدة «20 عاماً».

وبدا واضحاً تأثر جابر بمعاناتها في الأدوار الأولى، والتي احتاجت فيها إلى 7 ساعات و6 دقائق لتخطيها، بينها مباراتان من ثلاث مجموعات، وثلاثة أشواط فاصلة و91 شوطاً.

واستهلت جينج المباراة بقوة وكسرت إرسال جابر في الشوطين الثالث والخامس وتقدمت 4-1.

وردت التونسية في الشوط السادس، مقلصة الفارق إلى 2-4، لكنها الصينية كسرت إرسالها للمرة الثالثة في الشوط السابع، وتقدمت 5-2، قبل أن تنهي المجموعة في مصلحتها 6-2 في 34 دقيقة.

وواصلت جينج أفضليتها وكسرت إرسال جابر في الشوط الأول من المجموعة الثانية وتقدمت 1-0، بيد أن التونسية ردت التحية في الثاني مدركة التعادل 1-1.

وعادت جينج لكسر إرسال جابر في الشوطين الخامس والسابع، وتقدمت 5-2، وسنحت لها فرصة حسم النتيجة في الشوط الثامن، لكن جابر حرمتها بكسر إرسالها، وتقليص الفارق إلى 3-5 ثم 4-5، قبل أن تتمكن جينج من كسب الشوط العاشر، وإنهاء المجموعة في مصلحتها في 48 دقيقة، وبالتالي المباراة.

وهي المرة الثانية التي تتخطى فيها جينج عقبة جابر في مباراتين جمعت بينهما حتى الآن، بعد الأولى في الدور الثاني من دورة تورونتو العام الماضي، عندما اضطرت التونسية إلى الانسحاب المجموعة الثانية بسبب الإصابة 1-6 و1-2.

وقالت أنس جابر التي تحظى بمساندة جماهير نيويورك، إنها استمتعت بالطاقة التي منحتها الجماهير لها لمواصلة مسيرتها.

وقالت للصحفيين «أنهم يساندونني مهما حدث، هذا في الواقع ما أحتاجه كرياضية ولاعبة، أتمنى أن نعود العام المقبل بشكل أقوى، والحصول على الدعم من هذه الجماهير المذهلة».

وقال جينج قبل مغادرة ملعب لويس أرمسترونج: «أنا سعيدة جداً، لأنني لعبت بشكل جيد على ملعب كبير مثل هذا، وضد لاعبة كبيرة مثل أنس».

وكانت جينج خرجت العام الماضي مع الدور الثالث، وتلاقي في ربع النهائي البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية، والتي ضمنت انتزاع صدارة التصنيف العالمي، بعد خروج شفيونتيك، أو الروسية داريا كاساتكينا الثالثة عشرة.