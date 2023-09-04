94 مدرباً في «تأهيلية الهوكي»

الشارقة (الاتحاد)

دشن اتحاد الهوكي الموسم الجديد 2023-2024، بتنظيم دورة تأهيلية لمدربي الهوكي الخماسي التأسيسية الأولى، بالمدرسة الأميركية للإبداع العلمي بالشارقة، بمشاركة 94 مدرباً ومدربة، واستمرت الدورة على مدار 4 أيام، ويحصل الدارسون على 32 ساعة تدريبية، وحاضر فيها المحاضر أسامة حسني المدير الفني للاتحاد.

وأعرب أحمد سعيد السويدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، والذي افتتح الدورة، عن سعادته بالحضور الكبير، مؤكداً أن الإقبال على الدورة مؤشر جيد، وتأكيد أن المجتمع مهتم بأن يكون للهوكي مكانة متميزة في القريب العاجل.

وأضاف أن الاتحاد يهتم بالكوادر الفنية والإدارية، لعمل قاعدة كبيرة من المدربين والفنيين، ويهتم أيضاً بالإداريين، ولدينا خطط لتأهيل المدربين لمستويات أعلى، وفي النهاية تصب في مصلحة اللعبة، لأن تأهيل المدربين يمثل بداية لمشوار طويل لقاعدة كبيرة للهوكي الإماراتي.

وأضاف المحاضر أسامة حسني أن الاتحاد لديه خطة عمل وخريطة طريق، تستهدف نشر الهوكي، لتكوين قاعدة من المدربين، ليكونوا قادرين على إعداد لاعبين ولاعبات متميزين في اللعبة من المراحل العمرية المختلفة.