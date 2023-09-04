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الظفرة والبطائح في جولة «التعويض» أمام النصر والوصل

الظفرة والبطائح في جولة «التعويض» أمام النصر والوصل
5 سبتمبر 2023 01:04

علي معالي (دبي)

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تقام اليوم مباراتان، في الجولة الثانية، من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، تجمع «الأولى» الظفرة مع النصر، على صالة نادي الوصل، في الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتنطلق في الساعة الثامنة مساءً مباراة البطائح مع الوصل، على صالة نادي شباب الأهلي بالمجموعة الأولى.
يسعى الظفرة لتعويض خسارة الجولة الأولى أمام الشارقة، في حين يبدأ النصر مشواره، على أمل الفوز، كونها المباراة الأولى بالمسابقة، ويخطط مدرب الفريق حسام الوكيل إلى حصد الانتصار، قبل أن يخوض لقاء الشارقة الجمعة المقبل.
وفي المباراة الثانية، يخطط البطائح إلى الفوز بعد خسارته في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي، في مباراة قدم فيها «الراقي»، ولن يكون الفريق سهلاً أمام «فهود زعبيل»، الساعي هو الآخر للفوز، قبل أن يلتقي في الجولة الثالثة شباب الأهلي على قمة المجموعة.
وتقام البطولة بنظام المجموعتين، تضم كل منها 3 فرق، بعد انسحاب الوحدة، والمتصدر لكل مجموعة يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، على أن يلتقي ثاني المجموعة الأولى، مع ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الثانية، مع ثاني المجموعة الأولى، لتحديد المتأهل إلى «المربع الذهبي»، ويُسدل الستار على البطولة 17 سبتمبر الجاري، وتضم المجموعة الأولى شباب الأهلي، الوصل، البطائح، والثانية الشارقة، النصر، والظفرة.

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