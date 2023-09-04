رأس الخيمة تستضيف أولى بطولات آسيا لـ «رواد المبارزة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

ينظم اتحاد المبارزة بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بطولة آسيا للرواد، اعتباراً من الغد في صالة مركز رأس الخيمة للمعارض، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة ينتمون إلى 14 دولة في الفئات العمرية (40-49، 50-59، 60-69، 70 فيما أكبر).

وصرح الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، أن البطولة تعتبر أولى البطولات التي تستضيفها الدولة من هذه الفئات «الرواد»، وهو ما يعطي البطولة زخماً، ويضمن لها النجاح لتضاف إلى سلسلة البطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف: فور إطلاق الدعوة للبطولة والحصول على موافقة الاتحاد القاري تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين الاتحاد ومركز رأس الخيمة للمعارض مستضيف البطولة والمختصين الفنيين، وتأكدت مشاركة 140 لاعباً ولاعبة من أبرز اللاعبين يمثلون 14 دولة آسيوية وهم: الصين، هونج كونج، تايوان، أوزبكستان، السعودية، كازاخستان، أستراليا، قيرغيزستان، سنغافورة، اليابان، لبنان، طاجيكستان، إيران بالإضافة إلى الإمارات.

وحدد الاتحاد الآسيوي نظام البطولة وتوقيت فعالياتها بإقامة مسابقات الفردي في اليوم الأول والثاني، على أن يقام اليوم الثالث والأخير مسابقات الفرق، فمن المقرر أن يتم تجهيز صالة الفعاليات بعدد 9 ملاعب، بالإضافة إلى 4 للإحماء.