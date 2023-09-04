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المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن

المعتدي على كين في قبضة شرطة لندن
4 سبتمبر 2023 19:44

 
لندن (رويترز) 

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قالت شرطة لندن إنها ألقت القبض على رجل، بعد اعتداء مزعوم على روي كين محلل شبكة سكاي سبورتس، بعد فوز أرسنال 3-1 على مانشستر يونايتد على «ملعب الإمارات».
وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن كين البالغ عمره 52 عاماً تعرض لاعتداء من أحد المشجعين خلال مشاجرة أمس الأحد.
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: نحقق في حادث وقع في «ملعب الإمارات» أمس الأول الأحد بتاريخ الثالث من سبتمبر حيث تعرض رجل لاعتداء، وفي يوم الاثنين الموافق الرابع من سبتمبر ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ 42 عاماً للاشتباه في قيامه بالاعتداء، وتم احتجازه ولا تزال التحقيقات جارية.
وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الواقعة، يظهر ميكا ريتشاردز، زميل كين في سكاي سبورتس، خلال التصدي لرجل.
وقالت سكاي في بيان مشيرة إلى مدافع سيتي السابق الذي يعمل مع كين «في اللقطات المنشورة، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لإنهاء الأزمة»، وأعلن أرسنال أنه على علم بهذه الواقعة، وقال متحدث باسم أرسنال «تحقق شرطة العاصمة في هذه الواقعة، ونحن نتعاون بشكل كامل مع التحقيقات».

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