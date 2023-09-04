بلاناجوما يقود «الصقور»



رأس الخيمة (الاتحاد)



أعلن نادي الإمارات تعاقده مع المدرب الإسباني لويس بلاناجوما «42 عاماً»، خلفاً للمدرب المواطن محمد الجالبوت، الذي أصبح المدرب الثاني في قائمة «المقالين»، مع انطلاق الموسم الحالي من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد الصربي زيلكو ماركوف مدرب حتا.

وجرت مراسم التوقيع مع المدرب الإسباني الجديد لـ «الصقور»، بحضور يوسف البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبد الله العاجل مشرف عام الفريق الأول، وهادف سيف مدير الفريق.

وتقدم البطران بالشكر والتقدير إلى الجالبوت على الفترة التي قضاها مع الفريق، وتكللت بالصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، متمنياً التوفيق للمدرب في مسيرته الرياضية القادمة.

وأشاد البطران بالسيرة الذاتية التي يتمتع بها المدرب الجديد، والذي قاد عدة فرق إسبانية، مثل إسبانيول وغرناطة وفياريال، بجانب عدد من الأندية اليابانية، مثل فيسيل كوبي، وإماباري، متمنياً التوفيق للمدرب الجديد وجهازه المعاون في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم الجاري.

من جهته عبر بلاناجوما عن شكره وتقديره لإدارة النادي على الثقة، وأعرب عن أمله في تحقيق تطلعات إدارة وجماهير «الصقور»، لافتاً إلى أنه سيبذل قصارى جهده، من أجل تكوين فريق قوي يكون قادراً على خوض المنافسات، ويستطيع تحقيق النتائج الإيجابية، مقدماً الشكر لإدارة النادي لحفاوة الاستقبال، والتعاون الكبير الذي لمسه منذ وصوله إلى النادي، وقال: «أتمنى أن أنجح في قيادة الفريق إلى النتائج الجيدة التي تليق بتاريخ النادي».

واكتفى «الصقور»، بمشاركة الإسباني إنييستا، بحصد نقطة في أول جولتين في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالخسارة أمام الوصل 0-1، والتعادل مع عجمان 4-4، مقابل خسارة ثانية في ذهاب الدور الأول لـ «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام الوحدة 0-3.