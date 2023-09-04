روضة السركال تحصد لقب «آسيوية الشطرنج»



رضا سليم (دبي)



أحرزت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني للشطرنج كأس بطولة آسيا الفردية للهواة التي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسط مشاركة 150 لاعباً ولاعبة من 22 دولة، تنافسوا في 4 فئات تصنيفية، تحت التصنيفين 2000، و1700 للذكور والإناث.

وجاءت صدارة روضة في فئة تحت 2000 نقطة بـ 8 نقاط من 9 جولات ولم تخسر في أي مباراة بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراتين، وحسمت اللقب قبل النهاية بجولة، فيما جاءت وافية درويش المعمري لاعبة منتخبنا الوطني في المركز الثاني، وحصلت على كأس الوصافة برصيد 6.5 نقطة، والثالث الإيرانية ريهال كياني وحصلت مريم عيسى لاعبة منتخبنا على المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة تحت 1700 نقطة بعدما سجلت 6 نقاط في 9 جولات.

وأهدت روضة السركال إنجازها القاري الذي يتحقق للمرة الثانية بعد فوزها بالميدالية الفضية في النسخة الماضية للبطولة بسلطنة عمان، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعمها الكبير وتحفيزها لكل اللاعبات لتحقيق الإنجازات للدولة.



وأكدت روضة أنها كانت لديها ثقة بالحصول على المركز الأول في البطولة بعدما استعدت بشكل جيد وشاركت في 3 بطولات قبل الدخول في المنافسات، كما أن المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر والفوز بالميدالية الفضية في الفردية والذهبية مع منتخب السيدات بمثابة دافع معنوي كبير لي، وشاركت أيضاً في مهرجان أبوظبي للشطرنج.

وأضافت: «وصلت إلى تصنيف 1930 نقطة وأسعى للوصول إلى 2000 نقطة في البطولة المقبل، وأسعى حالياً للحصول على لقب أستاذة دولية، وطموحي الوصول إلى لقب أستاذة دولية كبيرة، وأن يكون تصنيفي أكثر من 2300، والأهم أن أحافظ على هذا المستوى في الفترة المقبلة، ولدي تحديات كثيرة ولدي بطولة العالم في مصر وبطولة مفتوحة في قطر ودورة الألعاب الآسيوية بالصين».

ووجهت روضة السركال الشكر إلى نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وإلى اتحاد الشطرنج، وإلى أسرتها التي تدعمها وتقف خلف كل إنجازاتها، مؤكدة أن طموحاتها لا تتوقف عند بطولة أو إنجاز.



إنجازات روضة السركال الخارجية



-ذهبية بطولة العالم للشطرنج فئة 8 سنوات 2017

-ذهبية بطولة مدارس العالم للشطرنج فئة 9 سنوات عام 2018

-ذهبية بطولة آسيا للشطرنج فئة 6 سنوات عام 2014

-ذهبية بطولة العالم العربي للشطرنج فئة 10 سنوات عام 2018

- ذهبية بطولة مدارس آسيا للشطرنج فئة ست سنوات لعام 2014

- برونزية بطولة آسيا الفردية للناشئات فئة 8 لعام 2014

-برونزية بطولة مدارس آسيا للشطرنج فئة 7 سنوات لعام 2015

-فضية بطولة العرب للشطرنج فئة 8 سنوات 2015

-جائزة الشيخ محمد بن راشد للتفوق الرياضي (فئة الناشئين) عام 2016

-ذهبية بطولة آسيا الغربية للشطرنج الكلاسيكي فئة 8 سنوات 2016

-فضية بطولة آسيا الغربية للشطرنج السريع فئة 8 سنوات 2017

-فضية بطولة آسيا الغربية للشطرنج الخاطف فئة 8 سنوات 2016

-برونزية بطولة مدارس العالم للشطرنج فئة 8 سنوات 2017

-ذهبية بطولة الفرق العربية للشطرنج 2019

-ذهبية بطولة الفجيرة الدولية 2020

-فضية بطولة آسيا للهواة 2022