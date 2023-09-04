«آسيا لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق في دبي 8 سبتمبر



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، عن تنظيم بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري في نادي شباب الأهلي.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة ضمن أجندة بطولات الموسم الرياضي، وتستقطب مشاركة عدد من المصنفين الأوائل عالمياً، خصوصاً من حملة الحزامين الأسود والبني، إلى جانب مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة من داخل الدولة وخارجها.

وتعد البطولة واحدة من أهم البطولات التي تسهم في رفع تصنيف اللاعبين المشاركين، كما تمكنهم من رفع جاهزيتهم للمشاركة في النسخة الخامسة عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، بعد أقل من شهرين.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: محطة دولية مهمة أخرى تجسد التعاون النموذجي بين اتحاد الجو جيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، والهادف إلى جمع نخبة اللاعبين في الساحتين المحلية والعالمية على بساط المنافسة، بما يتماشى مع خطط ورؤية الاتحاد في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، والوجهة الأولى للأبطال، وأكبر مطور للجو جيتسو على مستوى العالم.

وأضاف: نحن على بُعد أسابيع من انطلاق مجموعة من البطولات الدولية ذات الأهمية الاستثنائية، وعلى رأسها النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ويتطلع المشاركون في تلك المنافسات إلى الوصول لأعلى معدلات الجاهزية التي تؤهلهم للمنافسة والتتويج، لذا تعتبر بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو جسراً لعبورهم نحو تحقيق أهدافهم، في ظل امتلاكها لجميع المواصفات الفنية المطلوبة.

من جانبه، قال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: تعد بطولة آسيا لمحترفي الجو جيتسو محط اهتمام نخبة اللاعبين حول العالم، بالنظر إلى توقيتها وتأثيرها المباشر على تصنيف اللاعبين، وخير دليل على ذلك نسب الإقبال المرتفعة للمشاركة في منافساتها، خصوصاً أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات 1400 نقطة تصنيفية تعزز رصيدهم وفرصهم في التتويج بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو مع ختام الموسم.

بدوره، قال اللاعب البرازيلي كاترييل فيرنانديز «حزام أسود» من أكاديمية «جي إف تيم» في ريو دي جينيرو البرازيلية، والذي ينافس في فئة المحترفين وزن 94 كيلو جراماً: تتمتع بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بأهمية خاصة للاعبين البرازيليين الراغبين في ترسيخ صدارتهم للتصنيف المعتمد لدى الرابطة، ونحرص على التواجد في العاصمة أبوظبي في هذه الفترة بالذات، نظراً لقرب موعد انطلاق النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وتعد بطولة آسيا محطة مهمة ورئيسية لتكثيف استعداداتنا ورفع جاهزيتنا لخوض الاستحقاقات القادمة والتفوق فيها، والحصول على فرصة الوقوف على البساط الأحمر الخاص بجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

وتشهد فعاليات اليوم الأول من البطولة تنافس فئات الناشئين والشباب، وتنطلق في اليوم التالي منافسات فئتي الهواة والأساتذة، على أن يشهد اليوم الثالث منافسات فئة المحترفين.