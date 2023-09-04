8 فرق في بطولة الاتحاد لهوكي الجليد للسيدات



دبي (وام)



تنطلق غداً «الثلاثاء» النسخة الثانية من بطولة الاتحاد المفتوحة لهوكي الجليد للسيدات، بمشاركة 8 فرق من داخل الإمارات وخارجها، والتي تستمر منافساتها على صالة «الهيلي» بالعين إلى 9 سبتمبر الجاري.

والفرق المشاركة هي: «الظبي وياس وشاهين» من الإمارات، ووينجز من السعودية، ومسقط من عُمان، وبانتز من الفلبين، وإيجلز من المكسيك، وايس بوكس من إيران، علاوة على مجموعة كبيرة من اللاعبات المحترفات في صفوف هذه الفرق من ألمانيا وأميركا، بما يزيد من حدة المنافسة لاختلاف مدارس لعبة كل فريق.

وتقام المباريات التي تستمر 5 أيام بنظام الدوري من مجموعتين، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق تتنافس فيما بينها ويتأهل إلى نصف النهائي أول وثاني كل مجموعة.

وأكد هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، أن توقيت إقامة بطولة الاتحاد لهوكي الجليد للسيدات هذا العام، جاء تزامناً مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، تقديراً وعرفاناً لدورها في المجتمع.

واعتبر أن انخراط بنات الإمارات في رياضة هوكي الجليد، وإتقانهن لها وتحقيقهن للإنجازات، دليل على التطور الكبير الذي صاحب هذه الرياضة في الدولة.

وقال: استمرار إقامة البطولة للعام الثاني، يأتي ضمن سياسة الاتحاد وتوجهاته في دعم الرياضة النسائية في مجال الرياضات الشتوية.