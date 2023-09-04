الاتحاد السعودي يعلن موعد غلق «الميركاتو الصيفي»



الرياض (أ ف ب)

أكّد الاتحاد السعودي ورابطة دوري كرة القدم، انتهاء فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس 7 سبتمبر الحالي، بعد اللغط الحاصل حول الفترة المحدّدة، لا سيما بأن روزنامة الانتقالات على موقع الاتحاد الدولي «الفيفا» أشارت إلى نهايته في 20 من الشهر الحالي.

وأصدر الاتحاد السعودي والرابطة بياناً مشتركاً جاء فيه «كما أبلغنا الأندية في السعودية بتاريخ 30 يونيو، فان التسجيلات لانتقالات اللاعبين الى الدوري السعودي تُقفل يوم الخميس 7 سبتمبر».

ومنذ مطلع العام الحالي، تعاقدت الأندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل الى النصر، ثم لحق به المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم العام الماضي، والبرازيلي نيمار، ونجوم آخرون، أمثال البرازيلي روبرتو فيرمينو وقائد ليفربول السابق جوردان هندرسون.