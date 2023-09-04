راموس.. «السعادة الغامرة»!



مدريد (أ ف ب)

أعرب قطب دفاع منتخب إسبانيا وريال مدريد السابق سيرخيو راموس، عن سعادته بالعودة إلى مدينة إشبيلية، مؤكداً بذلك تقارير صحفية أشارت إلى توصله لاتفاق للانتقال إلى فريقه الأندلسي السابق.

وقال راموس الذي انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 يونيو الماضي «إنه يوم مميز جداً، العودة إلى البيت سعادة عامرة دائماً، الآن يتعين علينا اجتياز الفحوص الطبية».

وأضاف اللاعب البالغ 37 عاماً، والذي حمل ألوان إشبيلية في موسم 2004-2005، قبل انتقاله إلى ريال مدريد حيث أحرز دوري أبطال أوروبا أربع مرات «أنا سعيد بالعودة ومحاولة الالتحاق بالفريق بأسرع وقت ممكن».

وبحسب الصحف المحلية، فان راموس فضل العودة إلى إشبيلية على الحصول على عرض أفضل من الناحية المادية، كان تقدم به نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي الموسم الفائت.

ويحتل إشبيلية المركز الأخير في الدوري الإسباني، بعد 4 مراحل، لكنه سيخوض دوري أبطال أوروبا، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية، إلى جانب أرسنال الإنجليزي، آيندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي، وكان إشبيلية توج بطلاً للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الفائت.