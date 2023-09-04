مولر يعود إلى «المانشافت» بعد 9 أشهر



فولفسبورج (د ب أ)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن توماس مولر لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ استُدعي ضمن قائمة المنتخب للمرة الأولى خلال تسعة أشهر.

واستدعى هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، مولر لقائمة المنتخب الألماني للمباراتين الوديتين المقررتين أمام اليابان وفرنسا يومي التاسع و12 سبتمبر الجاري، ليكون بديلاً محتملاً لنيكلاس فولكروك مهاجم بوروسيا دورتموند، والذي تعرض لإصابة. ويسافر فولكروج برفقة المنتخب، لكن لم تتضح الصورة بشأن إمكانية مشاركته في المباراتين، حسب ما ذكره الاتحاد الألماني.

وكان فليك قد أعلن قائمته للمباراتين قبل أيام، ولم يكن مولر ضمن القائمة، كما غاب عنها ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ وتيمو فيرنر مهاجم لايبزج.

وكانت آخر مشاركة لمولر مع المنتخب الألماني، خلال كأس العالم 2022، والتي شهدت خروج ألمانيا من دور المجموعات.

وبعدها غاب مولر عن قائمة المنتخب الألماني في مبارياته الودية في مارس ويونيو.

وعانى مولر مؤخراً من الإصابة، وغاب عن البايرن، لفترة خلال استعداداته للموسم الجديد. وشارك أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم في المباراة التي انتهت بفوز البايرن على بوروسيا مونشنجلادباخ 2 -1 ضمن الدوري الألماني «البوندسليجا».

من ناحية أخرى، أكمل لاعب الوسط جمال موسيالا جلسة تدريبية فردية، حيث يعمل على العودة من إصابة في الفخذ، حسب ما أعلنه بايرن ميونيخ.

ويغيب موسيالا عن الملاعب منذ أواخر أغسطس الماضي، لكن فليك استدعاه ضمن قائمة المنتخب الألماني.

وذكر البايرن: طالما أن برنامج تعافيه يسير وفقاً لما هو مخطط له، يمكن للاعب «البايرن» اللحاق بالمنتخب في الأيام المقبلة.

ويتجمع المنتخب الألماني اليوم الاثنين في فولفسبورج، لكن يتوقع أن ينضم إليه موسيالا بعد غد الأربعاء، وفي حال استعادة لياقته، قد يشارك ف مواجهة فرنسا، حسب ما صرح به فليك قبل أيام.

ويشارك المنتخب الألماني تلقائياً في نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، باعتباره ممثل الدولة المنظمة، ويخوض لقاءات ودية استعدادا للبطولة.