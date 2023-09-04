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«الدراجات» يشارك في «طواف صلالة»

«الدراجات» يشارك في «طواف صلالة»
4 سبتمبر 2023 19:00

 
دبي (الاتحاد) 

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يدافع منتخب الدراجات عن لقب «طواف صلالة» الذي يقام من 8 إلى 13 سبتمبر الحالي، والمدرج في «روزنامة» الاتحاد الدولي، وهو المحطة الأخيرة للإعداد، قبل السفر إلى دورة الألعاب الآسيوية، وتضم البعثة يوسف ميرزا مديراً فنياً واللاعبين أحمد المنصوري، سيف الكعبي، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي، عبد الرحمن البلوشي.
وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات، أن المنتخب يحرص على المشاركة في «طواف صلالة» بنسخته الثالثة سنوياً، ويسعى للحفاظ على اللقب الذي فاز به العام الماضي، وسط مشاركة قوية من الفرق، والمنتخب استعد جيداً للمشاركة في الطواف، الذي يأتي ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وذلك بعد مشاركات ناجحة خلال العام الحالي، في مختلف البطولات الآسيوية، والتواجد في بطولة العالم وغيرها من المنافسات، التي أكسبت المنتخب شخصية قوية وتواجداً قوياً في كافة المنافسات. 

الإمارات
الدراجات
عمان
دورة الألعاب الآسيوية
يوسف ميرزا
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