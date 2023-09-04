

أبوظبي (وام)



أطلق نادي أبوظبي للرياضات الجليدية خطة متكاملة لجذب الذكور والإناث، وتوسيع قاعدة الممارسة خلال موسم 2023-2024، بما يتماشى مع استراتيجيته لتطبيق أفضل البرامج التدريبية في أكاديمية هوكي الجليد.

وأعلن النادي فتح باب التسجيل في البرامج التدريبية بأكاديمية «هوكي الجليد»، وتشمل هذه البرامج جميع المراحل السنية للبنين والبنات للفرق تحت 9 و12 و15 و18 سنة في كل من أبو ظبي والعين، إضافة إلى مرحلة تعليم لعبة هوكي الجليد ابتداء من عمر 5 سنوات حتى 12 سنة لأبناء المواطنين والمقيمين. وتنطلق التدريبات بصالة أبوظبي للتزلج في مدينة زايد الرياضية وفي صالة ألعاب الهيلي بمدينة العين في 11 سبتمبر الجاري، ضمن حصص تدريبية أسبوعية في الفترة المسائية بمعدل يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع.

وقال حمد الشرياني، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، إن النادي يتبنى أفضل البرامج لبناء قدرات اللاعبين واللاعبات، وتمكينهم من المهارات التي تعزز فرصهم في الارتقاء إلى المستويات التنافسية. وأكد وجود خطط متطورة يتطلع النادي لتنفيذها في الموسم الحالي، بهدف الترويج للعبة من خلال زيارة المدارس، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية في أبوظبي، لاكتشاف المواهب، وتأهيل أجيال من أبطال اللعبة لمستويات عالمية تتيح لهم المنافسة على تحقيق أفضل النتائج.

وقال: «لاعبو أكاديمية هوكي الجليد الرافد الأساسي لمنتخب الامارات لهوكي الجليد، ونعمل على تطبيق أفضل الممارسات، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين في فريق ستورمز أبوظبي الأول رجال وسيدات، وفريق ستورمز أبوظبي للشباب، وفريق ذيبز العين الأول رجال، ونتطلع إلى المزيد من العناصر المؤهلة للمشاركة في المنافسات العالمية».

وأثنى الشرياني على الدعم والاهتمام من مجلس أبوظبي الرياضي، للبرامج التي تستهدف تطوير القدرات للاعبين واللاعبات، وأشاد بجهود اتحاد الرياضات الشتوية، في تعزيز الاهتمام باللعبة، والعمل على توفير جميع المتطلبات للارتقاء بمهارات الذكور والإناث في مختلف الفئات العمرية.