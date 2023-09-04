«الأبيض» يدشن «المحطة الثانية» بـ «قوة الشباب»

زغرب (الاتحاد)



بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته، تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد، في المعسكر المقام حالياً في العاصمة الكرواتية زغرب، ضمن محطة الإعداد الثانية، استعداداً لخوض غمار مباريات الدور الثاني، من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، وشارك جميع اللاعبين الذين تم ضمهم إلى المعسكر، الذي يستمر إلى 12 سبتمبر الجاري، ويشهد خوض «دولية ودية» أمام كوستاريكا.

وأجرى الجهاز الفني بعض التعديلات الطفيفة على قائمة اللاعبين، حيث تم استبعاد راشد مهير مدافع البطائح، نتيجة إصابته بالعضلة الخلفية، خلال مشاركته مع فريقه في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحاجته للعلاج والراحة لمدة أسبوع، وكذلك زايد العامري مهاجم الجزيرة، لالتزامه بشرف أداء الخدمة الوطنية، فيما ضم الحسن صالح «الظهير الأيسر» للشارقة.

في المقابل تشهد القائمة عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن معسكر النمسا نتيجة الإصابة، منهم محمد عبدالباسط، وخالد الظنحاني، ومحمد جمعة عيد، وأحمد برمان، وعبدالله رمضان، والحارس محمد الشامسي، الذي تواجد مع الوحدة في كأس الملك سلمان للأندية.

وتشهد القائمة أيضاً وجود ثلاثة عناصر شابة، تُسجل حضورها للمرة الأولى في المنتخب الأول، وهم مبارك أحمد وعبدالله العطاس «الجزيرة» وحازم محمد «العين»، وعبّر الثلاثي عن بالغ سعادتهم، بارتداء شعار المنتخب حلم لكل لاعب، مؤكدين أن هذا الاختيار يمنحهم الدافع والرغبة نحو الاستمرار في تقديم الأفضل والاستفادة من خبرات اللاعبين الموجودين خلال الحصص التدريبية والمباريات الودية.



من جهته، ذكر ياسر سالم مدير المنتخب أن المعسكر الحالي يأتي إكمالاً لبرنامج الإعداد الذي تم وضعه من الجهاز الفني للتصفيات، والذي بدأ الشهر الماضي بمعسكر النمسا، قبل بداية الموسم، مشيراً إلى أن المعسكر الحالي يُعد في غاية الأهمية، لأنه يشهد خوض مباراة ودية أمام كوستاريكا أحد المنتخبات القوية في قارة أميركا الشمالية «الكونكاكاف»، مما يُشكل فرصة جيدة للجهاز الفني للتعرف على المستوى الفني للاعبين، ومدى استيعابهم لأسلوب اللعب الذي تم التدرب عليه طوال الأيام الماضية.

وقال مدير المنتخب إن البداية المثالية للموسم الكروي، خاصة في الجولتين الأولى والثانية، ومن قبلها مباراتي الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للشارقة وشباب الأهلي، تنعكس إيجابياً على المنتخب، في ظل المستوى الفني الجيد الذي ظهر عليه الدوليون، مؤكداً أن المستوى الفني يرتفع أكثر خلال الجولات المقبلة مع تحسن الجو وانخفاض درجات الحرارة.

وتمنى ياسر سالم السلامة لشاهين عبدالرحمن مدافع الشارقة الذي أجرى قبل أيام عملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، وكذلك لاعب وسط عجمان بلال يوسف الذي عانى وعكة صحية، كما رحب بالعناصر الشابة المنضمة حديثاً إلى المنتخب.