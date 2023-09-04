فيفياني يعود إلى قيادة «الإعصار»



مراد المصري (دبي)



يعود المدرب الإيطالي فابيو فيفياني إلى ملاعبنا مرة أخرى، لتولي مهمة قيادة حتا حتى نهاية الموسم، خلفاً للصربي زيلكو ماركوف الذي قررت إدارة «الإعصار» إقالته، على خلفية النتائج السلبية، التي استهل بها الفريق الموسم الحالي.

وسبق أن درب فيفياني اتحاد كلباء على فترتين، الأولى عام 2016، والثانية من 2018 إلى 2019، كما تولى تدريب الفجيرة عام 2020، وكان لاعباً في عدة أندية إيطالية، أبرزها أي سي ميلان موسم 1988 1989.

وبحسب ما تردد داخل حتا، فإن تصريحات ماركوف التي انتقد فيها مستوى اللاعبين، تعد السبب الرئيس وراء إقالته، خصوصاً أنها جاءت علنية وغير مسؤولة، وأدت إلى «هدم» الثقة بينه واللاعبين أو الجهاز المتخصص بالإشراف الفني على الفريق، مما استدعى الإدارة تلجأ إلى هذه الخطوة من أجل بداية العمل مع مدرب جديد، خلال فترة التوقف، للوصول إلى الجاهزية المطلوبة لاستئناف الموسم.