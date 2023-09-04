«أبيض الشباب» يواجه المكسيك وقيرغيزستان وكازاخستان ودياً



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً، ثلاثة مباريات ودية في معسكره الحالي بسلوفينيا، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2024، وبقية المشاركات الإقليمية والقارية الأخرى، ويواجه «أبيض الشباب» في الودية الأولى المكسيك يوم الأربعاء المقبل، فيما يلاقي قيرغيزستان 9 سبتمبر، وكازاخستان 12 سبتمبر قبل العودة إلى البلاد في اليوم التالي.

ويُواصل المنتخب سلسلة تدريباته اليومية، تحت قيادة المدرب الوطني سليم عبدالرحمن، بمشاركة جميع اللاعبين، وهم راشد سيف الشامسي، سيف خالد الشلبي «الإمارات»، يوسف أحمد المرزوقي «الجزيرة»، سيف عبيد الكعبي، عبدالرحمن يوسف حسن، عبدالله زعل مطر «الشارقة»، جمعة محمد الفلاسي، عبدالله حسن أحمد، عبدالعزيز علي الأصبحي، علي عبدالله الصفار، غيث بدر سهيل، محمد جمعة المنصوري «شباب الأهلي»، عبدالله فيصل بن عقيل، عيد محمد ربيع، محمد عبدالله الزعابي، منصور علي البلوشي «العين»، أحمد رائد الشمري، زيد أسامة عثمان، عبيد سالم ربيع «النصر»، ذياب محمد المرزوقي، زايد سلطان الفلاحي، سعود سالم سعيد، ياسر ألوعلي محمد «الوحدة»، راشد عبدالله المزروعي، عبدالله أنور الحمادي، محمد عبدالسلام عيسى، محمد ناصر العبدولي «الوصل».