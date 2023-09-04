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أرتيتا يرفض «اللحظات السحرية»!

أرتيتا يرفض «اللحظات السحرية»!
4 سبتمبر 2023 14:28

 
لندن (رويترز) 

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أشاد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بعقلية فريقه، بعدما انتزع الفوز 3-1 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،، لكنه قال إنه يجب العثور على سبيل لحسم المباريات بشكل مبكر، بدلاً من الاعتماد على «لحظات سحرية» في النهاية.
وسجل ديكلان رايس هدفاً في الدقيقة 96 وأضاف جابرييل جيسوس هدفاً قبل النهاية بلحظات ليحقق أرسنال فوزاً ثميناً، وكان مارتن أوديجارد أدرك التعادل لأرسنال، بعد تقدم ماركوس راشفورد بهدف في الشوط الأول.
وقال أرتيتا: «أحب عقلية الفريق والإصرار والرغبة في الفوز، فرض الفريق سيطرته واستحق الفوز بالمباراة، لكن الفوارق كانت ضئيلة جداً، وكان يمكن أن تسير الأمور بشكل مختلف».
وتعادل أرسنال مع فولهام في الجولة السابقة، وبعد الفوز بفارق هدف واحد على نوتنجهام فورست وكريستال بالاس، ويخوض الفريق مباراته المقبلة أمام إيفرتون في 17 سبتمبر.
وقال مدرب أرسنال: «لا تكون الفوارق التي نملكها قرب النهاية كبيرة بما يكفي، وهذا شيء يجب أن نعمل على تحسينه، لأنك تلاحظ وجود بعض التوتر، ويجب انتظار لحظة سحرية في النهاية. لا نريد الاعتماد على ذلك».
وسجل رايس، المنضم من وستهام يونايتد في صفقة قياسية للنادي مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني «132.39 مليون دولار»، هدفه الأول مع أرسنال، وأكد أنه لا يشعر بأي ضغط إضافي بسبب قيمة الصفقة.
وقال رايس لشبكة سكاي سبورتس: «لا يمكن السيطرة على السعر، ألعب بشكل مميز مع وست هام لعدة سنوات، وقدمت كل شيء هناك».
وأضاف: «لا يزال أمامي الكثير لأقدمه، هناك مجال للمزيد من التطور، وأنا أشعر أني أتحسن».

الدوري الإنجليزي
أرسنال
مانشستر يونايتد
ميكيل أرتيتا
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