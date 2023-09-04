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اتحاد الكرة يُوقع مذكرة تفاهم مع «تريندز للبحوث والاستشارات»

اتحاد الكرة يُوقع مذكرة تفاهم مع «تريندز للبحوث والاستشارات»
4 سبتمبر 2023 14:08

أبوظبي (الاتحاد)


وقع اتحاد كرة القدم مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف البحث والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات المعرفية والبحثية التي تخدم المجتمع بشكل عام والرياضة على وجه الخصوص.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، والدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى جانب مديري الإدارات المختلفة بالاتحاد ومسؤولي المركز.
وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، أن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، تعزز العمل الجماعي، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج في البحوث التي لها علاقة بالمجتمع من جميع الجوانب، منها الرياضية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك المستقبلية.
وقال: إن كرة قدم ليست مجرد لعبة، بل هي نشاط إنساني يخدم المجتمع وتطلعاته، وهو حقل واسع يستحق البحث والدراسة.

 

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وعبر الأمين العام عن سعادته بالشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، آملاً أن تحقق مذكرة التفاهم أهدافاً كبيرة، من أجل خدمة المجتمع، مثمناً دعم القيادة الرشيدة للرياضة والبحوث والدراسات من أجل الاستدامة.
من جهته ذكر الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن توقيع مذكرة التفاهم مع اتحاد كرة القدم، تأتي ضمن استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات الرياضية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تقديم دراسات بحثية ومعرفية، حول أهمية الرياضة في تعزيز القوة الناعمة وتحسين الصحة المجتمعية.

الإمارات
اتحاد كرة القدم
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
محمد بن هزام
محمد العلي
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