عوض الله: «المواليد» بوابة اللعب في «المحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)



أبدى السوداني محمد عوض الله مهاجم خورفكان، والمنتقل إلى الفريق من العين، على سبيل الإعارة، امتنانه لحصوله على فرصة اللعب في «المحترفين» خلال الموسم الحالي 2023- 2024، بعدما شارك في مباراتي فريقه أمام شباب الأهلي 1-2 في «دوري أدنوك للمحترفين»، واتحاد كلباء 1-1 في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

ويعد محمد عوض الله «21 عاماً»، واحداً من بين 15 لاعباً فقط، من فئة المواليد مقيدين ضمن الفريق الأول لأندية الموسم الحالي، على صعيد كل الدرجات، وثالث لاعب ضمن الفئة ذاتها على مستوى أندية دوري المحترفين، إلى جانب «الثنائي» أحمد أبو ناموس لاعب بني ياس، والمدافع عبدالله الرفاعي لاعب البطائح المنتقل من الظفرة.

ورأى عوض الله الذي دشن مشواره الكروي، في أكاديمية عبدالله صقر، قبل اللعب لفرق المراحل السنية في عجمان والجزيرة، والانضمام إلى العين موسم 2019- 2020، لاعباً لفريق الشباب تحت 19 عاماً، أن المثابرة والاجتهاد هما الأكثر أهمية في مشوار أي لاعب، وقال: «الإيمان بأن لا يأس مع الحياة، والسعي الدائم للتطور، واكتساب المزيد من المهارات والخبرات أمر مهم لكل لاعب».

وحول ظروف انتقاله إلى خورفكان في الموسم الحالي، على سبيل الإعارة قادماً من العين، قال: «أعتقد أن القرار كان مناسباً للطرفين، خاصة أنني قد أجد فرصة اللعب بصورة مستمرة، شريطة استمراري في الاجتهاد بصورة أكبر في التدريبات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة فريقي الحالي».

وتعليقاً على صناعته هدف فريقه الوحيد في المباراة أمام شباب الأهلي 1-2، والذي سجله البرازيلي تياجو دي ليونكو من عرضية «البديل» محمد عوض الله، قال الأخير: «ليس مهماً من يسجل لفريقك، ولكن المهم هو الوصول على مرمى المنافسين»، لافتاً إلى نتيجة الخسارة في مباراة الجولة الثانية للدوري أمام «الفرسان» لن تشكيل عائقاً أمام «النسور» في العودة بشكل أفضل.

وأضاف: «سباق المنافسة في الدوري لا يزال طويلاً، وتنتظرنا العديد من المباريات، وعلينا التركيز بصورة أكبر لحصد النتائج الأفضل».

مواليد الدولة في قائمة «الفريق الأول»

عبدالله الرفاعي «البطائح» مدافع

أحمد أبو ناموس «بني ياس» مهاجم

محمد عوض الله «خورفكان» مهاجم