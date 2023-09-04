140 لاعباً في «رواد المبارزة» برأس الخيمة



علي معالي (دبي)



أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، أن عدد المشاركين في بطولة الرواد وصل إلى 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 دولة.

قال الشيخ سالم بن سلطان في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: البطولة تقام للمرة الأولى في الإمارات، وتجرى منافساتها في مركز رأس الخيمة للمعارض من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وأضاف: المسابقة تبدأ للمشاركين فوق الـ 40 عاماً، وهي فرصة متميزة لالتقاء العديد من نجوم العالم السابقين، والمواهب في عالم المبارزة، وإقامتها للمرة الأولى بالدولة فرصة أيضاً لكسب المزيد من الخبرات لدى لاعبينا، خاصة الشباب، والذين ندعوهم لمشاهدة البطولة لرؤية العديد من الأبطال السابقين، ومعرفة الكثير عنهم، ويشارك من الإمارات محمد المنصوري.

وقال: لدينا تطور كبير في اللعبة، وزيادة في عدد الأبطال والممارسين، وهناك الكثير من الأفكار التطويرية في مجال اللعبة، سواء على مستوى اللاعبين والحكام والإداريين والمدربين، والطفرة نتمنى أن تستفيد منها كل عناصر المبارزة.

وأضاف: أهدافنا متنوعة خلال الفترة المقبلة، أبرزها العمل على نشر اللعبة، في ظل الاهتمام الذي نجده من القائمين على الرياضة، أملاً في صناعة أبطال للمستقبل في اللعبة التي يُطلق عليها «رياضة النبلاء».