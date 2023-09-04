أبيرج يقطع «السباق إلى دبي» عبر «جبال الألب»



دبي (الاتحاد)



قطع السويدي لودفيج أبيرج خطوة كبيرة للتأهل إلى البطولة الختامية لجولة «دي بي ورلد»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما تُوج بلقب بطولة أوميجا الأوروبية ماسترز، في كرانز مونتانا الواقعة في قلب جبال الألب بسويسرا.

خطف أبيرج أول ألقابه الاحترافية، بعدما أنهى المنافسات برصيد 19 ضربة تحت المعدل، ليكسب 585 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 678 نقطة، ويتقدم 137 خطوة، ليصبح في المركز 49، ضمن ترتيب «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، ودعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، علماً أن البطولة الختامية للموسم، وهي جولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للجولف في دبي للجولف من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، يتأهل لها حصراً أصحاب المراكز الـ 50 الأولى، بحسب نتائجهم على مدار الموسم الذي يشمل 43 بطولة تقام في 25 دولة.

من جانبه، استفاد السويدي أليكساندر بورك من «وصافة» البطولة برصيد 17 ضربة تحت المعدل، ليكسب 389 نقطة، ويتقدم بدوره ثلاث خطوات، ويصبح بالمركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي» وله 1822 نقطة.

وأنهى الإنجليزي مات فيتزباتريك الذي تنازل عن صدارة الترتيب، في ختام الجولة الثالثة، المنافسات بالمركز الثالث وله 16 ضربة تحت المعدل، ولم يخرج «خالي الوفاض»، وكسب 196.5 نقطة، ليتقدم 25 خطوة، ويصبح بالمركز 59 في «السباق إلى دبي» ولخ 620 نقطة، ويتمسك بآماله بالمشاركة في جولة دي بي ورلد، وسبق له الفوز بلقبها مرتين خلال مسيرته عامي 2016 و2020.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، في صدارة «السباق إلى دبي» هذا الموسم، وله 4883 نقطة، يليه الإسباني جون رام «2608 نقاط، فيما تقدم البولندي أدريان ميرونك إلى المركز الثالث «1934 نقطة».