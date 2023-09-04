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الوحدة يعود إلى التدريبات

الوحدة يعود إلى التدريبات
4 سبتمبر 2023 14:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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يعود الوحدة إلى التدريبات مساء الأربعاء، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 4 أيام، بقرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بعد مباراة ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» أمام الإمارات، والتي انتهت بفوز «العنابي» بـ «ثلاثية» بتوقيع لوكاس بيمنينتا وجوانكا وعمر خربين.
وسبق أن حقق «أصحاب السعادة» الفوز في «ديربي العاصمة» أمام الجزيرة، في «الجولة الثانية» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليعوض الخسارة المفاجئة في افتتاح البطولة أمام البطائح 1-2.
وأكد موسيماني أن الفريق يتطور بصورة جيدة، وأن اللاعبين يؤدون بمستوى متميز للغاية، خاصة في شأن تعديل الأخطاء، وتجنب تكرارها في المباريات.

دوري أدنوك للمحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
الوحدة
بيتسو موسيماني
الجزيرة الحمراء
الإمارات
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