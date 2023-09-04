عجمان يبحث عن صفقات جديدة

رضا سليم (دبي)



يسابق الجهاز الطبي لعجمان، بقيادة الدكتور طارق محمد، الزمن لعلاج المصابين، قبل عودة «دوري أدنوك للمحترفين»، وخسر «البرتقالي» جهود 7 لاعبين في أول مباراتين، كما غاب 5 عناصر للإصابة عن المباراة الأولى أمام النصر في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وهم الحارس علي الحوسني، وحسين عبدالرحمن، ووليد اليماحي، وعصام فايز، وبلال يوسف.

في الوقت الذي يغيب «الثلاثي الدولي» البحريني علي مدن، والتونسي نادر الغندري، والكونغولي بريستيج مبونجو للانضمام إلى منتخبات بلادهم، خلال فترة التوقف الدولي، ويعودون إلى «البركان» قبل يومين من مباراة النصر، ضمن إياب الدور الأول للكأس يوم 14 سبتمبر الجاري.

في الوقت الذي انتظم المدافع محمد جابر آخر صفقات «البرتقالي» في التدريبات، ويملك جابر الكثير من الخبرات، بعدما لعب مع بني ياس، وانضم إلى شباب الأهلي عام 2016، ومنه إعارة إلى الشارقة وبني ياس، وانتقل إلى الوصل موسم 2022، وما زالت إدارة النادي تبحث عن صفقات من المواطنين لدعم الدفاع والوسط، وتجهيز دكة بدلاء قوية لمواجهة الغيابات المتكررة والإصابات في الفريق.

ويجهز البرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان جميع اللاعبين، خلال المباراة الودية أمام شباب الأهلي، والتي تقام يوم الجمعة المقبل، قبل مواجهة «العميد»، والتي تحدد مصير الفريق بمواصلة السير في البطولة، أو الخروج المبكر، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت 2-2.

وأكد محمد حسين إداري فريق عجمان، أن إدارة النادي تسعى لإبرام صفقات جديدة على مستوى المواطنين، بعد أزمة الغيابات التي تطارد الفريق من بداية الموسم حتى الآن، بسبب الإصابات الكثيرة، مشيراً إلى أن توقف الدوري مفيد لعلاج المصابين، واكتمال الصفوف قبل العودة مرة أخرى، وإن كان التوقف في حد ذاته في بداية الموسم يكون سلبياً على الفرق، بعد تدشين ضربة البداية والحاجة إلى مواصلة اللعب.