«إليدور» و«إتركسينتا» يُتوجان بكأس الوثبة في إيطاليا



عصام السيد (أبوظبي)



تُوج المهر «إليدور»، والجواد «ديامنتيد إتركسينتا»، بطلين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، المخصصة للخيول العربية الأصيلة، واللذين أقيما بمضمار كابريللي ليفورنو الإيطالي، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ونال «إليدور» للمالك والمدرب ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة سايو ستيفانو ريموندو، لقب كأس الوثبة ستاليونز الأول، لجائزة تيرينو، الذي شاركت فيه ستة خيول بعمر ثلاث سنوات فقط، لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 5500 يورو، متفوقاً على «ايفاندربونورفا» بقيادة أي الرهراس، فيما جاء ثالثاً «إلدا» بقيادة الفارس ام مونتريسو.

وتفوق «ديامانتيد إتركسينتا»، لميرو الفيرو، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة ار اس سايو، في سباق كأس الوثبة ستاليونز الثاني، وحصل على لقب جائزة ليفورنو، بمشاركة ستة خيول في عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 5500 يورو، وجاء في المركز الثاني «دوماس» بقيادة ام مونتريسو، فيما جاء في المركز الثالث «داليا باي اونجليا» بقيادة أي فيوري.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.