«قمتان» في «الافتتاحية النارية» لموسم اليد



رضا سليم (دبي)



ينطلق مساء الثلاثاء موسم كرة اليد للرجال، بافتتاحية نارية» في كأس الاتحاد المخصص للاعبين المواطنين وحملة الجواز وأبناء المواطنات، حيث تشهد «ضربة البداية» مواجهة بين شباب الأهلي والشارقة، بصالة مكتوم بن محمد بالنهدة، ضمن المجموعة الأولى، والوصل مع دبا الحصن بصالة «الإمبراطور» في المجموعة ذاتها، فيما يلتقي الجزيرة والعين في «ديربي أبوظبي»، بصالة «فخر أبوظبي» في المجموعة الثانية، والنصر مع مليحة بصالة راشد بن حمدان ضمن المجموعة نفسها.

وطبقاً لنظام البطولة تقام المنافسات من دورين، الأول «التمهيدي»، من خلال توزيع الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى شباب الأهلي، والوصل، ودبا الحصن، والشارقة، والثانية النصر، والجزيرة، والعين، ومليحة، وتلعب كل مجموعة من دور واحد، وفي ختام «التمهيدي» يتم تحديد ترتيب كل مجموعة من الأول إلى الرابع، ويلعب النهائي من مباراة واحدة بين أول المجموعة الأولى وأول المجموعة الثانية 16 سبتمبر الجاري.

ويشهد الموسم الجديد للرجال تغييرات واسعة على مستوى الأجهزة الفنية واللاعبين المحترفين، واحتفظت 3 أندية فقط بأجهزتها الفنية، وهي الشارقة الذي يقوده سامي السعيدي، والنصر بقيادة سعيد محمد، ودبا الحصن بقيادة الجزائري حبيب بوحبة، فيما غيرت 5 أندية مدربيها، وتشهد مواجهة شباب الأهلي والشارقة، ظهور التونسي وليد بن عمر مدرب «الفرسان» الجديد الذي انتقل من الجزيرة الذي تعاقد هو الآخر مع مواطنه كمال هديدر، والعين مع التونسي زهير بن مسعود، والوصل مع التونسي محمد المسعودي، وعاد المصري وليد عبدالكافي إلى قيادة مليحة.

وعلى مستوى الأجانب، هناك 3 أندية تعاقدت مع لاعبين، وهم التونسي مصباح الصانعي الذي يواصل مسيرته مع الشارقة، ومواطنه ريان بن محمود، والبرازيلي أكاسيو ماركوس مع شباب الأهلي، فيما يضم الجزيرة الدنماركي كريس هولم، والكوبي ريوس بالارد، واكتفت بقية الأندية بالاعتماد على اللاعبين المقيمين وأبناء المواطنات، ومواليد الدولة.

من ناحية أخرى، أقامت لجنة الحكام ورشة عمل لجميع الحكام المشاركين في الموسم الجديد، والذي وصل عددهم إلى 40 حكماً ويديرون 479 مباراة، منها 104 مباريات، للرجال، و50 مباراة للشباب، و84 مباراة للناشئين، و103 مباريات للأشبال، والصغار 138 مباراة.

يذكر أن كأس السوبر المحلي يقام 22 سبتمبر، فيما ينطلق كأس الإمارات 6 أكتوبر المقبل، والدوري 7 نوفمبر، فيما لم يتحدد موعد كأس السوبر الإماراتي البحريني، وأيضاً كأس السوبر الإماراتي السعودي، وكأس السوبر الإماراتي المصري.