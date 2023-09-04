«طاقة» ترعى منتخب الترايثلون في بطولة العالم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» اليوم، عقد شراكة مع اتحاد الترايثلون، لتقديم الرعاية المؤسسية لـ 80 لاعباً ولاعبة من منتخب الترايثلون، والذين يشاركون في الجولة النهائية من بطولة العالم، التي تستضيفها بونتيفيدرا الإسبانية من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة، خلال حفل رسمي استضافته «طاقة»، ووقعها خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس إدارة اتحاد الترايثلون، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة «طاقة».

وقال خالد عبد الكريم الفهيم: يشرفنا أن تشارك الإمارات في الجولة النهائية لبطولة الترايثلون العالمية، ومن خلال خوضنا المنافسة في البطولة العالمية، فإننا نسعى لتسليط الضوء على التزام الإمارات بأخلاق الروح الرياضية، والمثابرة، والتفوّق.

وأضاف: نشكر «طاقة» لتقديمها الرعاية المؤسسية، التي تمنح أعضاء منتخبنا الفرصة للمنافسة مع نخبة من نجوم اللعبة الدوليين، كما نتطلع بكل حماس إلى رؤيتهم يخوضون غمار هذا التحدّي بعزم وتصميم، وكذلك نشكر الذين دعموا رياضيينا في هذه المسيرة الرائعة، ونتطلع إلى تحقيق منتخب الإمارات حضوراً مؤثراً في بطولات الترايثلون الدولية.

من جانبه، قال جاسم حسين ثابت: تفخر شركة «طاقة» بتقديمها الدعم لرياضيي الترايثلون، ليمثلوا الإمارات في نهائيات بطولة العالم للترايثلون خلال سبتمبر، ويضم المنتخب في صفوفه مجموعة من اللاعبات واللاعبين من مواطني الدولة والمقيمين فيها، الذين يتشاركون جميعهم الشغف بهذه الرياضة التي تتسم بروح التحدّي، إلى جانب روح الولاء لوطننا الإمارات، ولا شك أنّ التنوع في أعضاء الفريق والشمولية التي يتمتع بها، إضافة إلى إصرار رياضيينا وتدربهم الجاد، يجعل الشراكة مع اتحاد الترايثلون أمراً طبيعياً بالنسبة إلى شركة «طاقة»، ونتطلع بحماس إلى تشجيع فريقنا والاحتفال بما يحققه في إسبانيا.