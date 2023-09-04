«زوارق أبوظبي» بطل «الجولة الثانية» في «مونديال الفورمولا-2»



سان نازارو (الاتحاد)



حصد فريق أبوظبي للزوارق السريعة، لقب الجولة الثانية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي أقيمت في مدينة سان نازارو الإيطالية، وذلك بفوز زورق «أبوظبي 35»، بقيادة راشد القمزي، بلقب السباق الرئيسي، وسط مشاركة قوية من 17 زورقاً في الجولة، وعبر إحدى أصعب المراحل للبطولة، في حين حل منصور المنصوري على زورق «أبوظبي 36» في المركز السابع.

وشهد السباق منذ الدورة الأولى، تصدر راشد القمزي للبطولة، إلا أن اصطدام «زورق 7»، بقيادة ماتيلدا وايبيرج، بإحدى البوابات الهوائية، تسبب في إعادة الانطلاقة والسباق مجدداً، ومع ذلك تفوق زورق «أبوظبي 35» مجدداً، في تصدر السباق منذ الدورة الأولى، مع ملاحقة من السويدي دانيال سيجينارك على «زورق 54».

وحقق القمزي في وقت سابق خلال الجولة نفسها الزمن الأفضل، مستفيداً من ذلك بتصدر السباق الرئيسي منذ البداية، ونجح في البقاء في الصدارة طوال الدورات الـ37 للسباق، لينهي الجولة في المركز الأول والصدارة، وتبعه «زورق 54» للسويدي دانيال سيجينمارك، و«زورق 74» بقيادة جاكومو ساكي من موناكو، فيما حل منصور المنصوري على زورق «أبوظبي 36» في المركز السابع، من خلال السباق.



وأنهى راشد القمزي السباق في 30 دقيقة و53 ثانية، بالإضافة إلى أنه حقق أفضل دورة في السباق على المسار الذي بلغ طوله 1600 متراً في 44,625 ثانية.

واستمر تصدر زورق «أبوظبي 35» الترتيب العام للبطولة حالياً برصيد 40 نقطة، مع نهاية المرحلة الثانية من المنافسة، وتنتقل المنافسة إلى ثالث جولات البطولة في البرتغال 16 و17 سبتمبر، في حين يحل ثانياً في الترتيب العام زورق جاكومو ساكي «24 نقطة»، وهو أقرب وأقوى المنافسين حالياً لراشد القمزي.

من ناحيته، هنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وبارك له تفوق فريق أبوظبي، وحصد لقب سباق الجولة الثانية من مونديال «الفورمولا-2».

وأكد سالم الرميثي أن إنجاز القمزي جاء ليكمل التفوق الكبير للفريق، خلال الصيف الحالي، ويكمل سلسلة الإنجازات التي لم تتوقف منذ يونيو الماضي، وقال: حصدنا لقباً جديداً وإنجازاً آخر يشار له بالبنان، مع تفوق راشد القمزي، وحصد لقب ثاني جولات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، نفخر كثيراً بما يقدمه أبطال الفريق، وسعداء باستمرار الإنجازات.



من جهته، أشاد ناصر الظاهري رئيس بعثة فريق أبوظبي، بتفوق راشد القمزي في الجولة الثانية من البطولة، وحصد الصدارة مجدداً للجولة الثانية على التوالي، كما قدم إشادته بصموده في المقدمة طوال فترات السباق الرئيسي، رغم صعوبة الموقف، وقال: إعادة الانطلاقة وتأخر الوقت، وضعت جميع المتسابقين تحت ضغط عالٍ، ولكن راشد القمزي كشف عن تركيز كبير ومهارة، بالبقاء في الصدارة، والحفاظ عليها حتى آخر دورة.

وأكد ناصر الظاهري الأهمية الكبيرة للفوز في الجولة، في تعزيز صدارة راشد القمزي، وابتعاده بالصدارة عن أقرب منافسيه بشكل كبير، كي يدخل الجولة القادمة بعزيمة وإصرار أكبر، من أجل مواصلة رحلة استعادة لقب البطولة هذا الموسم.