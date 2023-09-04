سانشو: كنت «كبش فداء» في «الشياطين»!



لندن (أ ف ب)

ردّ الدولي الإنجليزي جايدون سانشو على مدرّبه الهولندي إريك تن هاج، زاعماً أنه كان «كبش فداء» لفترة طويلة، وذلك بعد إبقائه خارج تشكيلة مانشستر يونايتد، في المباراة التي خسرها الأخير أمام أرسنال 1-3، في الدوري الممتاز لكرة القدم.

ولم يسافر ابن الـ23 عاماً مع «اليونايتد» إلى لندن لخوض المواجهة مع وصيف بطل الموسم الماضي، وقد برر تن هاج استبعاد لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق عن الفريق بالقول: «لم نختر جايدون بسبب أدائه في التمارين».

وتابع بعد المباراة: «يتوجب عليك أن تصل إلى مستوى معين كل يوم في مانشستر يونايتد، واستناداً إلى ذلك، نقوم بخياراتنا في الخط الأمامي، بالتالي، لم نقم باختياره».

وردّ سانشو في وقت لاحق على مدربه الهولندي، قائلاً في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأونه!، لن أسمح للناس أن يقولوا أشياءً غير صحيحة على الإطلاق، لقد قمت بتدريباتي بشكل جيد جداً هذا الأسبوع».

وأضاف: «أعتقد أن هناك أسباباً أخرى في هذا الموضوع لن أخوض فيها، كنت «كبش فداء» لفترة طويلة وهذا ليس عادلاً!، أحترم جميع القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، ألعب مع لاعبين رائعين، وأنا ممتن لذلك، وأعرف أن كل أسبوع يشكل تحدياً، وأواصل القتال من أجل هذه الشارة (شعار النادي) مهما حدث!»

وانتقل الجناح الدولي إلى «اليونايتد» عام 2021 من دورتموند، مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، لكنه عانى لفرض نفسه واكتفى بتسجيل 12 هدفاً فقط، في 82 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.