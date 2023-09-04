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3 آلاف درهم سعر تذكرة «ودية» الوصل وكيرلا

3 آلاف درهم سعر تذكرة «ودية» الوصل وكيرلا
4 سبتمبر 2023 11:30

مراد المصري (دبي)

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طرح نادي كيرلا بلاسترز الهندي، تذاكر المباراة الودية مع الوصل، يوم السبت المقبل، في استاد زعبيل، ضمن تحضيرات الفريقين، خلال التوقف الحالي لأيام «الفيفا».
وكشف النادي عن أن أسعار التذاكر تبدأ من 30 و50 درهماً للدرجة العادية، و100 درهم للدرجة الأولى، و500 درهم للدرجة الممتازة، و3 آلاف درهم لمنطقة كبار الشخصيات.
وتوفر المباراة فرصة لـ «الإمبراطور»، للحفاظ على جاهزيته البدنية، تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش، عقب الانطلاقة القوية للموسم، والنجاح في الفوز بأول ثلاث مباريات على التوالي، في «دوري أدنوك للمحترفين» و«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، إلى جانب منح لاعبين آخرين فرصة المشاركة، لوجود 5 لاعبين في قائمة معسكر منتخبنا الوطني.
ومنح ميلوش لاعبيه إجازة 5 أيام، بعد نهاية لقاء حتا، في ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، قبل العودة إلى استئناف التحضيرات لاستكمال الموسم، حيث تنتظر الفريق مباريات مهمة، وبعد لقاء حتا في إياب الدور الأول 22 سبتمبر الجاري، يخوض عدداً من اللقاءات في الدوري أمام بني ياس وخورفكان وعجمان وحتا والعين على التوالي، قبل التوقف مرة أخرى لأيام «الفيفا».
وبجانب تجربة «الأصفر» يلعب كيرلا مع الشارقة 12 سبتمبر، وشباب الأهلي 15 من الشهر نفسه، علماً أن أنديتنا تخوض العديد من المباريات الودية خلال الفترة الحالية للتحضير قبل استئناف الموسم مجدداً.

دوري أدنوك للمحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
الوصل
الفيفا
استاد زعبيل
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