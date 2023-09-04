«الجودو» يستعد لـ «الألعاب الآسيوية» بمعسكر طوكيو



أبوظبي (الاتحاد)



تغادر بعثة منتخب الجودو إلى طوكيو، يوم الأربعاء، لإقامة معسكر إعداد لمدة أسبوعين، في ضيافة جامعة توكاي، ضمن اتفاقية التعاون بين اتحاد الجودو والجامعة، تحت مظلة الاتحاد الياباني، ضمن التحضيرات للمشاركة في «النسخة 19» من دورة الألعاب الآسيوية، التي تقام بمدينة هانجتشو الصينية من 20 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل، وتقام منافسات الجودو بالدورة من 24 إلى 27 سبتمبر.

واعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، قائمة البعثة المشاركة في «الألعاب الآسيوية»، برئاسة ناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم البدني والطبي المساعد، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، واللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، واللاعبين نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».

ويأتي المعسكر والمشاركة «الآسيوية» ضمن استعدادات المنتخب لبطولة «أبوظبي جراند سلام للجودو» من 24 إلى 26 أكتوبر، وتقدمت حتى الآن 23 دولة، وتأمل في زيادة حصتها من نقاط التأهل إلى أولمبياد «باريس 2024».