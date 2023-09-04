الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الجودو» يستعد لـ «الألعاب الآسيوية» بمعسكر طوكيو

«الجودو» يستعد لـ «الألعاب الآسيوية» بمعسكر طوكيو
4 سبتمبر 2023 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إعصار هايكوي يضرب الصين
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات


تغادر بعثة منتخب الجودو إلى طوكيو، يوم الأربعاء، لإقامة معسكر إعداد لمدة أسبوعين، في ضيافة جامعة توكاي، ضمن اتفاقية التعاون بين اتحاد الجودو والجامعة، تحت مظلة الاتحاد الياباني، ضمن التحضيرات للمشاركة في «النسخة 19» من دورة الألعاب الآسيوية، التي تقام بمدينة هانجتشو الصينية من 20 سبتمبر الجاري إلى 8 أكتوبر المقبل، وتقام منافسات الجودو بالدورة من 24 إلى 27 سبتمبر.
واعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، قائمة البعثة المشاركة في «الألعاب الآسيوية»، برئاسة ناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وتضم المدرب فيكتور سيكتروف، والطاقم البدني والطبي المساعد، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، واللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، واللاعبين نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».
ويأتي المعسكر والمشاركة «الآسيوية» ضمن استعدادات المنتخب لبطولة «أبوظبي جراند سلام للجودو» من 24 إلى 26 أكتوبر، وتقدمت حتى الآن 23 دولة، وتأمل في زيادة حصتها من نقاط التأهل إلى أولمبياد «باريس 2024».

اليابان
دورة الألعاب الآسيوية
الصين
الإمارات
الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
إعصار هايكوي يضرب الصين
عربي ودولي
إعصار هايكوي يضرب الصين
اليوم 11:44
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
الرياضي
خورفكان يترقب «الأجنبي الخامس»
اليوم 11:30
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
الرياضي
جالطه سراي يضم «ثنائي» توتنهام
اليوم 11:19
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
الإمارات
"البيئة - أبوظبي" تطلق مبادرة غرس الإمارات
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©