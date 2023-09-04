الإنتر يتساوى مع ميلان قبل «ديربي الغضب»



روما (أ ف ب)

حقق الإنتر انتصاره الثالث توالياً، منذ مطلع الموسم الحالي، إثر فوزه الساحق على ضيفه فيورنتينا 4-صفر، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتقى الإنتر إلى المركز الأول، متفوقاً بفارق الأهداف عن جاره ميلان، وبفارق نقطتين عم يوفنتوس الفائز على أمبولي 2-صفر، وثلاث نقاط عن أتالانتا ونابولي بطل الموسم الماضي، وكان ميلان عاد بالفوز من العاصمة ضد روما 2-1 في افتتاح المرحلة.

ولم يخسر أو يتعادل قطبا ميلانو في أي مباراة منذ مطلع الموسم، علماً أنها يلتقيان وجهاً لوجه بعد نهاية النافذة الدولية، وتحديداً في 16 سبتمبر الحالي.

وفرض المهاجم الفرنسي ماركوس تورام نفسه أحد نجوم المباراة، إذ كانت له اليد الطولى في الأهداف الثلاثة الأولى لفريقه.

وإيطاليا ليست غريبة على تورام، إذ أنه ولد في مدينة بارما الذي دافع والده ليليان تورام الفائز بكأس العالم عام 1998، عن ألوان فريقها لمدة خمسة مواسم وقاده إلى الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي «يوروبا ليغ حالياً» وكأس إيطاليا عام 1999.

وكان تورام انتقل في صفقة حرة إلى الفريق الإيطالي خلال الصيف الحالي بعد انتهاء عقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

افتتح تورام التسجيل بنفسه مستغلاً تمريرة عرضية من فيديريكو ديماركو ليسدد كرة رأسية داخل الشباك «24»، وأرسل كرة أمامية باتجاه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ليضيف الثاني «53»، قبل أن يرتكب عليه حارس فيورنتينا خطأ، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الإنتر ترجمها بنجاح التركي الدولي هاكان تشالهانوغلو «58».

وخرج تورام في الدقيقة 70، قبل أن يختتم مارتينيز التسجيل، مستغلاً تمريرة من الجناح الكولومبي خوان كوادرادو «73»، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم، ليتصدر ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن مهاجم ميلان الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو، وهدفين عن هداف الموسم الماضي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي بطل الدوري.

وقال تورام بعد المباراة: «الفريق بأكمله قدم مباراة جيدة، كانت أمسية رائعة، أنا سعيد جداً لتسجيلي هدفاً وقيامي بتمريرة حاسمة، كل ما كنت أريده هو مساعدة فريقي على تحقيق الفوز».

وعاد يوفنتوس بالفوز 2-صفر من أرض أمبولي، وسجل البرازيلي دانيلو «24»، وفيديريكو كييزا هدفي «السيدة العجوز» في الدقيقتين 24 و82، وأهدر له مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش ركلة جزاء في الشوط الأول.