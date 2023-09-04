«ركلة ليفا» تنقذ برشلونة



مدريد (أ ف ب)

حقق برشلونة حامل اللقب فوزاً صعباً على مضيفه أوساسونا 2-1، في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية لسوء الأحوال الجوية.

وافتتح برشلونة التسجيل عن طريق مدافعه الفرنسي جول كونديه «45»، وأدرك أوساسونا التعادل بهدف الأرجنتيني إيزيكييل أفيلا «76»، قبل أن يحسم «الكاتالوني» المباراة بركلة جزاء ترجمها البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنجاح «85»، وشهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 84 بالبطاقة الحمراء المباشرة لمدافع أوساسونا أليخاندرو كاتينا.

وبهذه النتيجة، بقي برشلونة في المركز الثالث مع عشر نقاط، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، والأهداف عن جيرونا الثاني، أما أوساسونا فبقي تاسعاً، وفي رصيده ست نقاط.

وعلى ملعب «آل سادار»، بدأت المباراة بهجوم ضاغط من برشلونة عبر لاعب وسطه الألماني إيلكاي جوندوجان، وليفاندوفسكي منذ الدقيقة الأولى التي شهدت قائماً للأول وتسديدة متابعة للثاني.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص للنادي الكاتالوني عبر لامين جمال الذي سدد كرة داخل المنطقة ارتدت من الحارس أمام جوندوجان الذي أعاد التسديد بغرابة، أول تهديد لأوساسونا بتصويبة قوية من خوسيه أرناييس، تصدى لها ببراعة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

وتواصل الأخذ والرد حتى، ارتقى كونديه لركنية من جوندوجان، وحولها في المرمى برأسه إلى أقصى يمين الحارس مفتتحاً التسجيل لبرشلونة، وشارك البرتغالي جواو كانسيلو، أحدث صفقات برشلونة بديلاً في الدقيقة 59، ونجح أفيلا في إدراك التعادل لأوساسونا في الدقيقة 76، بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة لامست القائم الأيمن قبل أن تسكن شباك تير شتيجن الذي لم يحرّك ساكناً.

وعاد المدرب تشافي هرنانديز إلى دكة البدلاء، وأشرك وافداً برتغالياً جديداً آخر هو جواو فيليكس في الدقيقة 80، وعقب ذلك، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 81، إثر تدخل من كاتينا على ليفاندوفسكي داخل المنطقة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في بادئ الأمر بوجه كاتينا، قبل أن يحوّلها إلى حمراء بعد مراجعة تقنية «الفار»، وانبرى البولندي لركلة الجزاء وأسكنها الشباك إلى يسار الحارس أيتور فرنانديس.