سرقة «الساعة الفاخرة» من سائق فيراري



مونزا (د ب أ)



تعرض الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري، لسرقة ساعته الفاخرة، بعد انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى «الفورمولا-1» في مدينة مونزا.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «إنسا»، إن ساينز كان خارجاً لتوه من فندقه، في وسط مدينة ميلانو، عندما اقترب منه ثلاثة رجال، وانتزعوا الساعة الفاخرة من معصمه.

واستعان ساينز بالمارة لمطاردة الرجال الثلاثة الذين تمكنت الشرطة في نهاية الأمر من توقيفهم واعتقالهم.

وبحسب وكالة «إنسا»، فإنه يعتقد أن ساعة السائق الإسباني، وهي من نوع ريتشارد ميل، طراز ألكسندر زفيريف، تبلغ قيمتها 300 ألف يورو «323 ألف دولار»، وقدرت وسائل إعلام إيطالية أخرى قيمة الساعة بـ 500 ألف يورو.

واحتل ساينز المركز الثالث في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، المقام على بعد نحو 20 كيلومتراً شمال وسط ميلانو.