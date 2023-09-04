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ميسي يمنح إنتر ميامي رقماً قياسياً!

ميسي يمنح إنتر ميامي رقماً قياسياً!
4 سبتمبر 2023 08:52

نيويورك (رويترز)

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صنع ليونيل ميسي «هدفين»، ليسهم في فوز إنتر ميامي 3-1 على لوس أنجلوس «حامل لقب» دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم، ويمدد سلسلة خالية من الهزيمة لفريقه في 11 مباراة بجميع المسابقات، منذ وصول النجم الأرجنتيني، وهو رقم قياسي للنادي.
ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في برشلونة، وليوناردو كامبانا في الشوط الثاني، بعد أن افتتح فاكوندو فارياس التسجيل لإنتر في الدقيقة 14.
وهذا الانتصار الثاني لإنتر في ثلاث مباريات بالدوري، مقابل تعادل واحد، بعد وصول ميسي في يوليو الماضي، والذي قاد الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الأميركي-المكسيكي.
وكان من أبرز الحاضرين في المدرجات بلوس أنجلوس لمشاهدة المباراة الأمير البريطاني هاري، بجانب نجمي هوليوود ليوناردو ديكابريو وأوين ويلسون، والمغنية سيلينا جوميز، والممثل الكوميدي ويل فيريل، أحد أعضاء المجموعة المالكة لنادي لوس أنجلوس.
ولا يزال إنتر ميامي في المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي، بينما يحتل لوس أنجلوس المركز الثالث في ترتيب الغرب. 

أميركا
الدوري الأميركي للمحترفين
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
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