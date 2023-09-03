تتويج «فرسان الإمارات» بذهبية وفضية «مونديال القدرة»

فرنسا (الاتحاد)

شهدت قرية القدرة بمدينة كاستيلسجرات الفرنسية مراسم تتويج أبطال المونديال الذي أقيم، أمس الأول، بمشاركة نحو 70 فارساً وفارسة، يمثلون 25 دولة، وتُوج فارسا الإمارات راشد أحمد صغير الكتبي بالميدالية الذهبية، وراشد محمد عتيق المهيري بالميدالية الفضية، وهي المرة الرابعة على التوالي التي يحقق فيها فرساننا لقب الفردي، فيما نال البحريني عيسى حمد العنزي البرونزية، وذهب لقب الفرق إلى البحرين.

وصاحب التتويج عزف السلام الوطني الإماراتي، احتفالاً بأبطال الدولة، وشهد الحفل اللواء الدكتور محمد عيسى العظب المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للفروسية، والاتحاد الفرنسي للفروسية.

وشارك في السباق كل من ميثاء القبسيي، وسيف بالجافلة وخليفة العميمي، ضمن فريق الإمارات الذي ترعاه شركة إعمار، كما تم تتويج الفائزين في فئة الفرق، حيث نال المركز الأول الفريق البحريني، وجاء في المركز الثاني الفريق الفرنسي، واحتل المركز الثالث الفريق الإيطالي.

وأعرب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة مدير نادي دبي للفروسية، المدير الإداري لفريق الإمارات، عن سعادته الغامرة بمواصلة «فرسان الإمارات» تفوقهم، بالحصول على لقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة، علاوة على الميدالية الفضية، برغم شدة المنافسة وتحديات المسارات.

وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم اللامحدود لـ «فرسان الإمارات»، والذي جاءت ثمرته استدامة هذا الإنجاز العالمي المشرف باسم الدولة.

كما توجه بالشكر إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية على دعمه للفريق عبر توفير كافة المتطلبات، من أجل المشاركة والفوز في هذا الاستحقاق الدولي المهم.

وأضاف: تحقيق اللقب للعام الرابع على التوالي في فئة الفردي، يؤكد المستوى الرفيع الذي تتمتع به القدرة الإماراتية، ومثابرة شبابنا للتفوق والإصرار على المركز الأول، ما يبعث على الاطمئنان على مستقبل هذه الرياضة في الإمارات.

وقال: السباق شهد منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة، بسبب تقارب المستويات، وحُسن الجاهزية، و«فرسان الإمارات» بذلوا جهداً خارقاً استحقوا به المركزين الأول والثاني.

واختتم العظب بتثمين جهود بعثة وفرسان الإمارات، والجدية في التحضير للحدث، وأثنى على رعاية شركة إعمار للفريق المشارك في هذا المونديال وارتباطها بالفوز الذي تحقق، لا سيما إنها شريك أساسي لنادي دبي للفروسية ولسباقات الخيل بشكل عام.

وأعرب الفارس راشد أحمد صغير الكتبي المتوج بالميدالية الذهبية، عن فخره واعتزازه بإهداء الإمارات هذا اللقب العالمي، والحفاظ على تفوق «فرسان الإمارات» في البطولة للمرة الرابعة على التوالي.

وقال: السباق لم يكن سهلاً، وشهد تنافساً قوياً في مختلف المراحل، مشيداً بالجواد «إيدي دي مونتريزر» الذي كان عند حُسن الظن، كما أشاد بالمدرب محمد السبوسي الذي كان لتوجيهاته الأثر الفعال في تحقيق الفوز.

وعبر راشد محمد عتيق المهيري المتوج بالميدالية الفضية، عن فرحته الغامرة بتحقيق الميداليتين الذهبية والفضية في هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها في المونديال الشبابي.

يشار إلى أن الفارس راشد يملك رصيداً جيداً من المشاركات الناجحة، حيث تألق من قبل خلال الموسم الأوروبي، كما حقق نتائج متميزة الموسم الماضي بالدولة، أبرزها المركز الثاني في سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم.