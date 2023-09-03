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تحدي دبي للياقة يدشن دورته السابعة 28 أكتوبر

تحدي دبي للياقة يدشن دورته السابعة 28 أكتوبر
4 سبتمبر 2023 01:33

دبي (الاتحاد)

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تنطلق الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من 28 أكتوبر إلى 26 نوفمبر المقبل، بهدف جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم، والتأكيد على مكانتها، أفضل المدن للحياة والعمل والزيارة.
ويشجع تحدي دبي للياقة سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً، على مدار 30 يوماً، وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الرياضية.
وأسهم تحدي دبي للياقة منذ انطلاقه عام 2017، في تعزيز البنية التحتية والمرافق الرياضية، في جميع أنحاء المدينة، وحث أفراد المجتمع من كافة الجنسيات على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً. وشهدت دورة العام الماضي رقماً قياسياً في عدد المشاركين في فعاليات التحدي، والذي بلغ 2.2 مليون مشارك، حيث استقطبت الفعاليات الرئيسية التي أقيمت على شارع الشيخ زايد حوالي 35 ألف راكب دراجة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، و193 ألف عدّاء في «تحدي دبي للجري».
ومن المقرر أن يقام «تحدي دبي للدراجات الهوائية» هذا العام 12 نوفمبر المقبل، في حين ينطلق «تحدي دبي للجري» في اليوم الختامي لتحدي دبي للياقة 26 نوفمبر، حيث تتيح الفعاليتان الفرصة أمام العائلات وعشاق ركوب الدراجات وسباقات الجري واللياقة البدنية بشكل عام، لخوض تجربة متميزة بالمشاركة، والتنافس ضمن أجواء ممتعة بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد.

تحدي دبي للياقة
دبي
حمدان بن محمد
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