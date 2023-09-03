«المدفعجية» يضرب «الشياطين» بـ «ثلاثية»

لندن (رويترز)

أحرز ديكلان رايس، وجابرييل جيسوس «هدفين»، في الوقت بدل الضائع، ليفوز أرسنال 3-1 على مانشستر يونايتد، في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ماركوس راشفورد بهدف لـ «اليونايتد»، بعد هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 27، لكن مارتن أوديجارد أدرك التعادل لأرسنال، بعد دقيقة واحدة، بفضل تسديدة أرضية قوية.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل 1-1، قبل أن يستقبل رايس، المنضم هذا الصيف في صفقة ضخمة، ضربة ركنية من بوكايو ساكا، ويطلق تسديدة قوية داخل شباك الحارس أندريه أونانا، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع، ومن هجمة مرتدة سريعة، انفرد جيسوس بمرمى أونانا، وسدد كرة أرضية بهدوء داخل الشباك.

وتقدم أرسنال إلى المركز الخامس برصيد عشر نقاط، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، وصاحب العلامة الكاملة، بينما تراجع «اليونايتد» إلى المركز 11 برصيد ست نقاط من أربع مباريات، ويملك توتنهام هوتسبير وليفربول ووستهام يونايتد عشر نقاط.