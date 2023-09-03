الفجيرة يوقع عقد رعاية

فيصل النقبي (الفجيرة)

وقع الفجيرة عقد رعاية مع «مزرعة الرميلة»، تصبح بموجبه راعياً رسمياً لـ «الذئاب» في بطولات الموسم الحالي.

وأكد ناصر محمد اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أهمية الاتفاقية في تعزيز الفريق بدوري الدرجة الأولى، إضافة إلى الجانب التسويقي للطرفين، حيث يقوم النادي بدور كبير في دعم الشركة التي تدعم الفريق، من خلال أفسام التسويق فيها.

وأضاف: بتوجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، نسعى لبلوغ الأهداف من خلال مشاركاتنا في دوري الأولى، والاتفاقية خطوة مهمة على هذا الطريق، وتجربة نتمنى لها الاستمرار، وتطوير الشراكة في المواسم المقبلة.

من جانب آخر، وقعت الإدارة مع الغاني المدافع إيستن لارتداء قميص الفريق خلال الموسم الجديد.