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الرياضي

«شوده» و«بيضان» أبطال الإيذاع في «تمهيدي المرموم»

«شوده» و«بيضان» أبطال الإيذاع في «تمهيدي المرموم»
4 سبتمبر 2023 01:33

دبي (الاتحاد)

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اختتمت صباح أمس أولى جولات تمهيدي المرموم 2023 الذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وشهدت تحفة الميادين منافسة شرسة في الظهور الأول لهجن أبناء القبائل في سن الإيذاع، وذلك على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلو متراً.
ونجح شعار تويم حمد تويم البحيح المري في وضع بصمته على أول تحديات الابكار المفتوح عن طريق «شوده» التي سجلت زمناً 7:43:4 دقيقة، وتألق «بيضان» لسعيد حمدان محمد بخيت الحميري في الشوط الثاني ونجح في حصد صدارة الجعدان المفتوح بزمن بلغ 7:50:3 دقيقة.
واستحقت «غاية» بألوان سهيل سالم متعب سعيد العفاري أن تكون نجمة التحديات بتحقيقها أفضل توقيت في جميع الأشواط ووصولها لخط نهاية الشوط الثالث للأبكار المفتوح بلغ 7:42:3 دقيقة، أما الشوط الرابع للجعدان المفتوح فقد ذهبت صدارته إلى «الشميمي» لعبدالله راشد محمد الغفلي بتوقيت قدره 7:50:7 دقيقة.

تمهيدي المرموم
سباقات الهجن
نادي دبي لسباقات الهجن
حمدان بن راشد
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