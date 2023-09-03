ليفربول يضرب أستون فيلا بـ «البداية الصاعقة»



لندن (أ ف ب)

حقق ليفربول فوزاً لافتاً على أستون فيلا 3-صفر، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، متخلفاً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بسجل مثالي حتى الآن.

والفوز هو الثالث توالياً لليفربول، بعد تعادله في مباراته الافتتاحية ضد مضيفه تشيلسي.

وخاض ليفربول المباراة من دون قلبي دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك، والفرنسي إبراهيما كوناتي، الأول بسبب الإيقاف إثر طرده الأسبوع الماضي، والثاني بداعي الإصابة ولعب بدلاً منهما الكاميروني جويل ماتيب وجو جوميز.

وبعد أن سجل «ثنائية» في مرمى نيوكاسل في الدقائق الأخيرة، بعد نزوله احتياطياً ليمنح فريقه فوزاً دراماتيكياً 2-1، شارك المهاجم الأوروجوياني داروين نونييز أساسياً على حساب الهولندي كودي جاكبو.

كانت انطلاقة ليفربول صاعقة، وبعد أن حصل على ركلة ركنية، إثر خطأ في الإبعاد من قبل المدافع الإسباني باو توريس، وصلت فيها الكرة إلى المجري دومينيك سوبوسولاي فأطلقها بيسراه قوية استقرت في الشباك بعد مرور 3 دقائق.

وواصل ليفربول أفضليته المطلقة، ونجح في إضافة الهدف الثاني بالنيران الصديقة، عندما سدد نونييز كرة ارتدت من العارضة، وارتطمت بساق البولندي باتي كاش، وعادت إلى الشباك «22»، وكاد نونييز يضيف الهدف الثالث لكن العارضة حرمته أواخر الشوط الأول.

وفي مطلع الشوط الثاني حسم المصري محمد صلاح النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه، عندما انسل من وراء المدافعين عند القائم البعيد، وغمز الكرة داخل الشباك «55».